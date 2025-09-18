El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de la pasada edición de la marcha. BTTMercedes

650 ciclistas desafían a los Montes de Vitoria en la XII Martxa BTT Mercedes Benz

Domingo, 21 de septiembre ·

La prueba, que cuenta además con 215 niños en la prueba Txiki, está apadrinada este año por Joseba Beloki

Iñigo Miñón

Iñigo Miñón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:44

La Martxa BTT Mercedes Benz crece año a año. Este domingo alcanza su duodécima edición y lo celebra con 650 participantes de diferentes provincias, además de los 215 niños de la Martxa Txiki, que volverán a disfrutar de la bicicleta por el incomparable marco natural que ofrecen los Montes de Vitoria.

El recorrido, con salida y llegada en las campas de Olarizu, ofrece dos distancias: la marcha larga consta de 52 kilómetros y 1.400 metros de desnivel; y la corta, 34 kilómetros y 700 metros de desnivel. La prueba, de carácter no competitivo, comenzará a las 8:30.

La Martxa Txiki, con tres categorías desde los 7 hasta los 16 años, saldrá a las 9:15. Pero la fiesta no para ahí. Después tendrá lugar una gymkana, la actuación del mago Ilusionisma y una actividad de Caype para que los niños realicen manualidades.

Y al frente del pelotón, como el año pasado hizo Igor González de Galdeano, estará esta vez Joseba Beloki, ilustre ciclista que hizo tres veces podium en el Tour de Francia entre 2000 y 2002. La prueba, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación alavesa, sorteará también regalos entre todos los participantes.

