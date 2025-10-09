El Bilbao Night Marathon se transforma y se llena de récords A celebrar el sábado 18, pasa a denominarse Bilbao Night Running Fest y se centra en las distancias de 21 y 10 kilómetros en otra edición especial

Con récords de todo tipo y cuatro mil participantes más. Así se presenta, en su decimoséptima edición del sábado 18 de octubre la ahora llamada Bilbao Night Running Fest, heredera del Bilbao Night Marathon. ¿Por qué esta transformación? Porque uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la villa se centra en su nuevo formato únicamente en las distancias de 21 kilómetros (12.150 runners) y la pirata de 10 kilómetros (8.500). La aceptación ha sido increíble con esas 20.650 personas que tienen dorsal y más de 4.000 en la lista de espera.

«Lo hemos conseguido sorpresivamente porque no esperábamos estas cifras. Nos movíamos por los 18.000 y seguimos estando en el top 10 de las carreras con más participación a nivel nacional. Las inscripciones se cerraron ya hace tres meses. Hemos logrado récords de todo tipo. La no celebración de la distancia de maratón ha sido primordial para aumentar el número de participantes», se felicitó Íñigo Elarre, organizador de esta gran fiesta del running nocturno, que cuenta con la colaboración de EL CORREO.

Runners de 74 países

Las cifras son relevantes. Habrá récord de participación vizcaína con más de 8.100 corredores y la proyección internacional es más considerable que años atrás con 4.368 atletas de 74 países (más de 1.000 franceses, 500 ingleses, 400 italianos). También habrá el doble de guipuzcoanos, cántabros y alaveses respecto a ediciones anteriores en el espectacular inicio del Bilbao Night Running Fest en San Mamés. «La salida va a ser escalonada con ocho cajones. La gente se va a colocar por tiempos y ritmos de carrera. La primera salida es a las 19 horas y la octava a las 19.30, lo cual permitirá un flujo más fluido a lo largo del recorrido. Así, hay quien va a hacer sus marcas y quien va a divertirse», consideró Elarre.

A la meta instalada en el Museo Guggenheim también llegarán más mujeres en la prueba de 10K. «El 54% son participantes femeninas. Habrá más que hombres en la carrera pirata. Y muchas pasan a la media maratón. Hace un año nos decían: '¿ya se termina esto? Seguiría más'», señalaron desde la organización. En total, la inscripción femenina no tiene precedentes: 8.300 mujeres.

Figuras de primer nivel

Bilbao se sitúa junto a Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y San Sebastián como una de las ciudades de España que superan los 20.000 participantes en una carrera internacional en la que el 60% de la participación es de fuera de la provincia (la edad media general es de 36 años). Por tercer año consecutivo esta prueba. que atraviesa con música y gran ambiente las principales calles de Bilbao y enclaves más conocidos, forma parte del calendario mundial de la World Athletics, sello de calidad internacional que reconoce a las mejores carreras del mundo.

Por eso, en el Bilbao Night Running Fest estarán figuras de primer nivel como los kenianos Mkulia Kipkandie, Charles Katul, Felix Mursoi y el debutante y prometedor atleta Shadrack Ngumbau, así como los ugandeses Maxwell Kortek y Ezekiel Mutai. En élite femenina correrán los 21 kilómetros las kenianas Purity Kajuju y Stella Cheber, la ugandesa Rispa Cherop y la etíope Diniya Kedir. El récord masculino está en 1:00:37 y el femenino en 1:08.52. Además, como en ediciones anteriores, se destinarán más de 60.000 euros a los clubes deportivos de Bizkaia.

Gran ambiente

En la concurrida rueda de prensa para presentar el evento, la concejala Itxaso Erroteta valoró que «se mejore la participación y que se apunte más gente. A ver si el año que viene hay capacidad para que puedan correr más personas. Y este año, en la prueba de 10K, vamos a ser más mujeres». Gorka Iturriaga, director de Actividad Física y Deporte del Gobierno vasco, resaltó «el crecimiento especial de una de las pruebas top de referencia internacional, que convierten a una ciudad como Bilbao en una instalación deportiva. Es un día de ambiente extraordinario en el que se respira positivismo».

