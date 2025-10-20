El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álex Sánchez
Temporada 2025-26

Los Thunder ponen en juego la corona de la NBA con un Rey en el alambre

Los Rockets de Durant emergen como potencia ascendente en el Oeste, con Cavs y Knicks como principales aspirantes del Este en el que puede ser el último baile de LeBron

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:14

Comenta

Cuatro meses después de inscribir por primera vez el actual nombre de la franquicia entre la nómina de campeones derrotando en el séptimo partido de ... las Finales a unos Indiana Pacers cuyas opciones quedaron sepultadas con la grave lesión que sufrió Tyrese Haliburton durante el primer cuarto del duelo disputado en el Paycom Center, los Oklahoma City Thunder ponen en juego la corona de la NBA en una temporada que arranca con un Rey en el alambre y muchos candidatos a un trono que ha cambiado de ocupantes en todas y cada una de las siete últimas ediciones.

