La NBA se debate entre príncipes y reyes

21 de los 30 directores generales de la NBA creen que los Oklahoma City Thunder volverán a llevarse el anillo esta temporada. Pese a ser ... los grandes favoritos, sería una machada. Nadie ha repetido título desde Golden State Warriors en 2018, ese equipo que cambió el juego con Curry, Durant y Thompson. Antes, no hubo muchas franquicias tan dominadoras. Eso que en Estados Unidos llaman dinastías.

La de Bill Russell con los Celtics en los 60, la de Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar con los Lakers en los 80, Micheal Jordan y los Bulls en los 90 y Duncan y Popovich con los Spurs en el cambio de siglo. Ahora hay príncipes. El último MVP, Shai Gilgeous-Alexander, junto a Jalen Williams y Chet Holmgrem, tienen el talento, la juventud y el poso de campeón para iniciar una nueva era.

La 77ª temporada de la Liga Norteamericana repite el patrón de las otras. El último ganador abre el telón en la madrugada de este miércoles y es el gran candidato a levantar el trofeo Larry O'Brien. El año pasado lo eran los Boston Celtics, que se derrumbaron en segunda ronda del play off entre problemas de salud (grave lesión de Tatum) y de consistencia en el juego. Todo un aviso para el conjunto de Mark Daigneault, que apenas ofrece cambios en su plantilla ganadora.

Los traspasos más importantes del verano Kevin Durant (ala-pívot) De los Phoenix Suns a los Houston Rockets en la operación más grande de la historia.

Kristaps Porzingis (pívot) Los Celtics se han desprendido del letón, que jugará en Atlanta.

Myles Turner (pívot) Deja a los subcampeones, los Indiana Pacers, por Milwaukee Bucks.

Jrue Holiday (base) Sale también de Boston para fichar por los Portland Trail Blazers.

Chris Paul (base) A sus 40 años, vuelve a cambiar de equipo. De los Spurs a los Clippers.

Al Horford (ala-pívot) Los Celtics extrañarán su experiencia tras su traspaso a los Warriors.

Marcus Smart (Escolta) Cambia los Washington Wizzars por Los Angeles Lakers.

DeAndre Ayton (pívot) Será el cinco de los Lakers de LeBron y Doncic tras dejar Portland.

Pasados unos meses de su primer anillo, los aficionados han restaurado el aliento que quedó congelado en el último partido de la final. La traumática rotura del tendón de Aquiles de Tyrese Haliburton, que se perderá todo el curso, provoca que nadie tenga en consideración a los Indiana Pacers. Tampoco ayuda la marcha de Myles Turner a los Bucks. La alternativa a Oklahoma son Denver y Cleveland. Los Nuggets se han reforzado al fin para contentar a Nikola Jokic, considerado el mejor jugador del mundo. Y los Cavaliers ya saben lo que es darse un batacazo, lo que les convierte en más peligrosos. El año pasado lograron 64 victorias en 82 partidos y, además de mantener la columna vertebral (Mitchell, Garland, Mobley y Allen, el único que no es All Star), han llegado Lonzo Ball y Larry Nance.

Sólo hay otro equipo en el Este llamado a dar guerra. Las expectativas vuelven a ser altas en los Knicks, lo que puede ser contraproducente para la franquicia más maldita de los últimos tiempos junto a Los Clippers. Ser 'sólo' finalistas de conferencia se llevó por delante al entrenador Tom Thibodeau. «Nuestra organización está centrada exclusivamente en ganar», justifican. Mike Brown dispone de un gran quinteto y los recién llegados Jordan Clarkson y Yabusele.

Fechas clave 22 octubre Inicio de curso.

16 diciembre Final de la NBA Cup.

5 febrero Cierre del mercado.

18 abril Inicio de los play off.

Aunque el fichaje de todos los fichajes ha sido la llegada de Kevin Durant a los Rockets. La operación requirió de siete franquicias, 13 jugadores, seis rondas del draft y más de 4 millones de dólares, con lo que el popular análisis de quién gana y quién pierde fue de lo más lioso. En julio ya se consideró el mayor traspaso de la historia de la NBA.

Pero hay más. El jugador ha renovado ahora para ingresar menos dinero. Podría haber ganado 120 millones en tres años, pero prefiere quedarse en 90 y dar más margen para formar un equipo campeón. A sus 37 años, ya ha dejado pasar la edad con la que soñaba retirarse (35) y un equipo (Suns) que sentía como el epílogo. Busca un último baile con los jóvenes Alperen Sengun, Jalen Green y Amen Thompson

Tres Antetokounmpos

De 1988 es también su excompañero Curry, que fantasea con jugar hasta los 40 y ha mostrado su rechazo a la salida de Steve Kerr. «No quiero otro entrenador», habló el rey de los Warriors. También siguen a lo suyo los Lakers, más preocupados por el físico de un chico de 26 años, Luka Doncic, que el de un hombre a punto de cumplir 41. En el cuerpo de LeBron James, la crisis de los 40 resulta llevadera. Más allá de bromear con su retirada para promocionar licores, no hay signos de decadencia en su juego. Aunque se perderá los primeros partidos por una lesión ciática.

Los directores generales no consideran candidatos al anillo a los angelinos. Claro que tampoco hay que tomarse al pie de la letra la opinión de quienes consideran a Isaac Bonga (Partizan) el mejor jugador de fuera de la NBA. No aparecen tampoco en las quinielas los Milwaukee Bucks, que este verano han fichado al pequeño de los Antetokounmpo, Alex. Por primera vez han juntado a tres hermanos y así mantienen al bueno de los tres, Giannis, tentado a protagonizar el próximo gran traspaso de la NBA. Para el baloncesto nacional hay dos novedades. Hugo González (Boston) se suma a Santi Aldama (Memphis) y Jordi Fernández, técnico de los Nets. Y después de 30 años, los derechos pasan a manos de DAZN y Amazon Prime en detrimento de Movistar, que ahora negocia emitir dos partidos por semana.