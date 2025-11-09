Joan Peñarroya, destituido como entrenador del Barça La derrota ante el Girona agota la paciencia de los azulgranas, que apuntan a Xavi Pascual como sustituto

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:34 | Actualizado 21:42h.

Estaba ya en la cuerda floja tras caer en el clásico, pero la derrota ante el Girona ha sido la gota que ha colmado el vaso. Después de solo seis jornadas en la Liga ACB, Joan Peñarroya ha sido destituido como entrenador del Barça. Se marcha un año y medio después de su contratación y sin haber conquistado título alguno. Xavi Pascual es el gran deseado por la directiva azulgrana para ponerse al frente del banquillo.

«El entrenador del Barça de baloncesto Joan Peñarroya no seguirá al frente del banquillo del primer equipo azulgrana. El FC Barcelona quiere agradecer al técnico su profesionalidad y le desea muchos aciertos en el futuro», dice el comunicado oficial con el que la entidad presidida por Joan Laporta anunció el adiós del técnico de Terrasa, sustituido de forma interina por el técnico asistente Óscar Orellana. El hasta ahora ayudante de Peñarroya dirigirá al equipo ante el Bayern, en el inicio de una doble jornada de Euroliga.

La paciencia de los culés con Peñarroya se agotó su cuarta derrota este domingo en seis partidos de la Liga Endesa. El exentrenador de Burgos, Valencia Basket o Baskonia se hizo cargo del Barça en un momento delicado, después de la etapa de un año de Roger Grimau en la que el Barça tampoco levantó trofeos.

La pañolada en el clásico

En su primera temporada, el equipo culé perdió en cuartos de final tanto en Euroliga, como Liga ACB y Copa del Rey. En el presente ejercicio, de nuevo con mucha entrada y salida de jugadores y comenzó con una plantilla descompensada y la mayoría de jugadores lejos de su mejor versión, Peñarroya no había dado con la tecla ni encontrado una mínima regularidad, aunque apenas había transcurrido un mes de competición cuando llegó su destitución.

Este desenlace se veía venir desde la dura derrota en el clásico que provocó una pañolada en el Palau Blaugrana. Y el despido se confirmó después de que el Barça sucumbiera este domingo en el derbi catalán frente al Basquet Girona (96-78).

Se reunió la cúpula que gobierna la sección de basket en las tripas del pabellón de Fontajau, aunque Laporta siempre tiene la última palabra en el club, y confirmó que Peñarroya ya es historia. Su pobre balance es de 51 victorias y 41 derrotas, sin títulos y sin ni tan siquiera finales disputadfas. Este curso, 5-4 mínimo a favor en la Euroliga y sonrojante 2-4 en la ACB.

A partir de ahora, todas las miradas apuntan a Xavi Pascual. El técnico de Gavá, que se convirtió en el entrenador más joven de la historia que ganó la Euroliga al hacerlo en 2010 con el Barça, está disponible y dispuesto a volver a dirigir a los azulgranas, pero no firmará hasta que no le garanticen un proyecto a la altura de los grandes clubes europeos, un contrato extenso y un control casi absoluto de la parcela deportiva.