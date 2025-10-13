El 'corte' del jugador vasco del Barça a una periodista de TV3 al ser preguntado en catalán Darío Brizuela atendió a la televisión pública al descanso y sorprendió con sus declaraciones

El jugador vasco Darío Brizuela protagonizó ayer una divertida anécdota con una periodista de la televisión pública catalana, que cubría el derbi entre el Barça y el Lleida a pie de pista en el Palau. Los azulgrana se marcharon al descanso cinco abajo en el marcador y el donostiarra se vio sorprendido cuando le pidieron en catalán un breve análisis del choque.

Espectacular entrevista a Darío Brizuela en TV3. pic.twitter.com/i3jZdWRQcx — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 12, 2025

Muy educadamente, Brizuela le respondió que no había entendido y ella se pasó al castellano. «¿Qué nos podéis decir de esta remontada que estáis protagonizando, Darío?», le preguntó al jugador de la sección de baloncesto del Barça.

La respuesta le pilló por sorpresa a la periodista. «Remontada ninguna. Estamos cinco abajo todavía», dijo. La entrevistadora terminó por desearle suerte para la segunda parte aunque el Barça terminó cayendo al final del encuentro, precisamente, por cinco puntos (86-91).

En las redes sociales se ha especulado mucho con el tono empleado por Brizuela en sus respuestas, tanto cuando dice que no entiende el catalán como cuando responde que todavía no han remontado. El donostiarra lleva dos años en la plantilla del Barça y ayer firmó un partido correcto con diez puntos y cuatro asistencias.

La conversación entre ambos se produce después de que el Barça redujese la diferencia de los trece puntos a los cinco. Ya en el tercer cuarto, los azulgrana se pondrían por delante en el partido pero en los últimos diez minutos el Lleida acabó por imponerse en el choque.

