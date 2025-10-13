El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El 'corte' del jugador vasco del Barça a una periodista de TV3 al ser preguntado en catalán

Darío Brizuela atendió a la televisión pública al descanso y sorprendió con sus declaraciones

A.M.

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:16

Comenta

El jugador vasco Darío Brizuela protagonizó ayer una divertida anécdota con una periodista de la televisión pública catalana, que cubría el derbi entre el Barça y el Lleida a pie de pista en el Palau. Los azulgrana se marcharon al descanso cinco abajo en el marcador y el donostiarra se vio sorprendido cuando le pidieron en catalán un breve análisis del choque.

Muy educadamente, Brizuela le respondió que no había entendido y ella se pasó al castellano. «¿Qué nos podéis decir de esta remontada que estáis protagonizando, Darío?», le preguntó al jugador de la sección de baloncesto del Barça.

La respuesta le pilló por sorpresa a la periodista. «Remontada ninguna. Estamos cinco abajo todavía», dijo. La entrevistadora terminó por desearle suerte para la segunda parte aunque el Barça terminó cayendo al final del encuentro, precisamente, por cinco puntos (86-91).

En las redes sociales se ha especulado mucho con el tono empleado por Brizuela en sus respuestas, tanto cuando dice que no entiende el catalán como cuando responde que todavía no han remontado. El donostiarra lleva dos años en la plantilla del Barça y ayer firmó un partido correcto con diez puntos y cuatro asistencias.

La conversación entre ambos se produce después de que el Barça redujese la diferencia de los trece puntos a los cinco. Ya en el tercer cuarto, los azulgrana se pondrían por delante en el partido pero en los últimos diez minutos el Lleida acabó por imponerse en el choque.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  4. 4 Una vecina de Bizkaia se queda sin pensión de viudedad por haber convivido menos de dos años con su marido
  5. 5 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  6. 6 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de mercurio en un conocido pescado procedente de España
  7. 7

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  8. 8 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  9. 9

    Un ertzaina fuera de servicio y un ciudadano consiguen retener a un ladrón que tiró al suelo a una mujer para robarle
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El 'corte' del jugador vasco del Barça a una periodista de TV3 al ser preguntado en catalán

El &#039;corte&#039; del jugador vasco del Barça a una periodista de TV3 al ser preguntado en catalán