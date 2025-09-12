El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El finlandés Lauri Markkanen realiza un mate en el Eurobasket. Reuters
Eurobasket

Las casualidades no existen

Análisis. ·

Juanjo Brizuela

Juanjo Brizuela

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:20

Sabe usted bien que la casualidad es sólo un aspecto temporal. No es algo a lo que se está acostumbrado de manera continua pero es ... verdad que en esta búsqueda constante que solemos hacer en nuestras vidas de comprender la realidad mediante el argumento de causa-efecto, no ocurre siempre, salvo en contadas ocasiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  3. 3

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  4. 4

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  5. 5

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  6. 6 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  7. 7

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  8. 8

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  9. 9

    Tres heridos por fuerte inhalación de humo en el incendio de un pabellón okupado de Sestao: «Es un sinvivir»
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las casualidades no existen

Las casualidades no existen