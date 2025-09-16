El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aprendizajes del Eurobasket

El torneo continental conquistado por Alemania demuestra la necesidad de tener potencial NBA para competir en FIBA, un salto de calidad que aumentará ahora con la irrupción de la NCAA norteamericana

Juanjo Brizuela

Juanjo Brizuela

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:36

Los ecos no son perennes, resuenan durante un tiempo, el suficiente para ver si surten efecto en alguna de sus tonalidades. Nuestra memoria hará su ... trabajo y sobre todo lo harán las consecuentes acciones que se pongan en marcha posteriormente. En un Eurobasket que podríamos calificar –sinceramente– como notable raspado o un bien cercano al alto, hay algunas ideas que podemos tomar para lo que está por venir en estas semanas, o en decisiones que se tomen en los próximos meses. No ha sido el mejor Eurobasket que recordemos, ha tenido detalles a cuentagotas, algunas actuaciones destacadas pero poco más. Una Alemania que se ha mostrado muy superior a sus rivales, aunque quizá sea también por el nivel del resto, que ha sido suficiente en muchos casos y decepcionante en algunos más.

