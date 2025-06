La gran fiesta del baloncesto «más libre» sigue sus propias reglas

José Félix Cachorro Bilbao Sábado, 7 de junio 2025, 21:23 Comenta Compartir

Hay leyes no escritas que se cumplen por la conformidad de toda la comunidad. Así se rigen en la canchas de baloncesto del Palacio Euskalduna, donde este sábado se celebró la tercera edición del North All-Star, una gran reunión de aficionados a este deporte que atrae a público muy diverso para ver partidos y concursos de triples, mates y saltos al tablero. Hasta 24 equipos compitieron con las reglas de las antiguas pistas de Doña Casilda y que ahora mandan en las canchas pegadas a la ría. «Nuestro parque, nuestras normas» es el lema de un acontecimiento que rinde tributo a quienes juegan al basket en este punto verde de Bilbao en cualquier época del año.

Cada canasta vale un punto, un triple equivale a dos y un acierto desde el círculo central suma tres. Los encuentros se deciden a quince puntos o el vencedor tras diez minutos. Las faltas personales no se acumulan y los marcadores son manuales. Todo el mundo respeta las decisiones de los árbitros, identificados con camisetas de rayas verticales negras sobre fondo blanco. Un código propio para un colectivo de apasionados en los que se mezclan las culturas y las edades.

Panathibaskos, Los Hijos de Colombia, Soldados de Thibodó, Basket Kalea o Forbidden Drama son algunos de los nombres de los conjuntos en liza. Juegan cuatro contra cuatro. hombres y mujeres, con tableros de aros y redes de acero, bajo el eco de la música urbana lanzada desde el escenario y los mensajes de un 'speaker' que pregona los valores del basket a cielo abierto. «No hay que dejar ninguna lata ni ningún desperdicio. Todo tiene que estar limpito esta noche. Nuestro parque, nuestras normas», recuerda el animador al lado del puesto de venta de comida y bebida.

Tres antiguos baloncestistas profesionales encabezan la organización del evento. El gran base Raúl López, Sergio Sánchez, ambos ex hombres de negro, con Iker Andia a pie de pista, son las caras más conocidas del North All-Star. «Queríamos homenajear al basket más callejero y surgió la posibilidad de montar un evento aquí, donde ya tenemos el proyecto de North Academy. Viene gente de todo el País Vasco, Pretendemos que se juegue un baloncesto más libre, que sea una fiesta es lo que buscamos», explican los promotores de la concentración.

La ladera herbosa y el largo poyo de cemento se van llenando de espectadores con el paso de las horas. Desde allí pueden ver a imberbes contra talluditos, jugadores muy técnicos ante rivales con más ilusión que puntería. Mates, bellas bandejas, más de un prestidigitador del balón y hasta un bajo y grueso triplista que anota sin parar con un estilo heterodoxo. Abunda el juego individualista, pero algunos cuartetos demuestran que sus miembros llevan jugando mucho tiempo juntos al ejecutar un notable juego colectivo. Todo el mundo se lo pasa bien en los rectángulos. Los fallos importan menos cuando se da todo por el equipo.

Una mezcla armoniosa

El torneo es también reflejo de lo que ocurre a diario en las canchas del Euskalduna. Un arcoíris de colores en pieles y ropas. Camisetas de la NBAse mezclan con las de clubes vizcaínos y del Surne Bilbao Basket. También con los uniformes que varios equipos han diseñado para la ocasión. Un cuarteto reclama que ha recibido una canasta con el tiempo ya agotado. El árbitro no la da por válida y nadie protesta. Al final del duelo se impone el gesto de dar la mano al adversario. Son las normas del parque. Jugadores nacidos en Sudamérica se saludan con baloncestistas autóctonos. Son camaradas.

Al fondo descansan los Little Ones, vigentes campeones. Esperan repetir título. Son bilbaínos, entre ellos sendos jugadores de LEB Oro y Plata. Cerca de los favoritos se han instalado dos sillones de peluquero. No es ninguna locura, sino una iniciativa para lograr fondos para La Cuadri del Hospi con la recaudación de los improvisados cortes de pelo. El basket urbano tiene un código propio, en el que prima el respeto al rival y también la solidaridad.