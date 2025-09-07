Georgia sorprende a Francia y Eslovenia tumba a Italia con una exhibición de Doncic

Doble varapalo para los baskonistas en el Eurobasket. La selección francesa de Thimothé Luwawu-Cabarrot cayó sorprendentemente eliminada en los octavos de final tras caer ... frente a Georgia por 70-80. Un encuentro en el que Toko Shengelia y Kamar Baldwin lideraron a su selección con 24 puntos cada uno y en el que el alero baskonista sumó dos puntos. Misma anotación que la que obtuvo Matteo Spagnolo en la derrota de su equipo contra la Eslovenia de un Luka Doncic, que se fue hasta los 42 puntos, 30 de ellos al descanso.

El choque de los galos fue un quiero y no puedo. Los pupilos de Fredéric Fauthoux se vieron superados en la pintura, donde Mouhammadou Jaiteh y el exmadridista Guerschon Yabusele intenaban frenar a la dupla compuesta por Shengelia y Mamukelashvili. El interior de los San Antonio Spurs ya avisó después del triunfo contra España de que su equipo «venía a jugar y no a divertirse», y finalizó su encuentro con un doble doble (14 puntos y 11 rebotes). Sylvain Francisco fue el mejor de los galos con 14 puntos. El nuevo jugador del Zalgiris Kaunas lo intentó con más corazón que con cabeza. Buena prueba de ello fueron los tres triples de once intentos que convirtió. Muy similar al partido de Cabarrot, aunque con mucho menor protagonismo y desaparecido durante toda la segunda mitad. Con esta victoria Georgia buscará su clasificación para las semifinales. Un fase del torneo a la que nunca han llegado.

Spagnolo anotó la primera canasta del partido contra Eslovenia en los cinco minutos que disputó

Algo más complicado lo tuvo Eslovenia, que sufrió más de la cuenta para cargarse a Italia. El partido empezó marcado por el carácter y la eficacia de Luka Doncic, que al primer cuarto ya había anotado la friolera de 22 puntos. La estrella de los Lakers fue un vendaval en la primera parte, sin prácticamente fallo en su carta de tiro y distribuyendo el juego de sus compañeros. Para cortar esta sangría apareció Simone Fontecchio, otro jugador que dejó huella en el Buesa Arena. El actual jugador de los Detroit Pistons fue el más destacado de los 'Azzurri' con 22 puntos y grandes acciones tanto en ataque como en defensa. La contribución de Pajola para organizar y poner orden en el juego, además del freno en el ritmo anotador de Doncic permitieron que el combinado de Gianmarco Pozzecco se marchase a vestuarios diez puntos abajo (40-50).

En la reanudación, el exjugador del Real Madrid volvió a la carga, que apoyado por Aleksej Nikolic y Alen Omic impedía que los italianos se acercasen en el marcador al final del tercer cuarto (56-72). Sin embargo, el conjunto de Aleksander Sekulic todavía tenía que cerrar el encuentro. Danilo Gallinari, que hasta ese momento apenás había intervenido, tomó las riendas de su equipo en campo ofensivo. El veterano alero de los Vaqueros de Bayamón contagió a Saliou Niang, que empezó a poner en apuros a Eslovenia y llegó a acercar a su equipo a solo un punto (77-78). No fue suficiente. La poca consistencia en los instantes finales y los tiros libres anotados por Doncic terminaron por disipar las opciones de Italia. Por su parte, Spagnolo pasó muy desapercibido. El baskonista tuvo el honor de abrir el marcador del duelo, pero poco más. Solo disputó los primeros cinco minutos, antes de irse al banquillo y no volver a pisar el parqué.

La favorita, eliminada

El batacazo del torneo lo recibió Serbia, que se fue para casa al perder de forma imprevista contra Finlandia (86-92). La selección balcánica, gran favorita a llevarse el oro con jugadores como Nikola Jokic, Vasilje Micic, Nikola Jovic o Bogdan Bogdanovic sucumbió ante el cuadro nórdico, guiado por Lauri Markkanen que acabó con 29 puntos. El nuevo jugador del Fenerbahce Mijail Jantunen con 15 puntos, además de Miro Littley Elias Valtonen con 13 cada uno, también fueron claves de la gran gesta suomi.