Doncic bota ante Fontecchio. Efe
Eurobasket

Georgia sorprende a Francia y Eslovenia tumba a Italia con una exhibición de Doncic

El combinado de Toko Shengelia se carga a la tricolor de Cabarrot y Spagnolo se despide del Eurobasket tras un recital del jugador de los Lakers

Pablo Sanz

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:50

Doble varapalo para los baskonistas en el Eurobasket. La selección francesa de Thimothé Luwawu-Cabarrot cayó sorprendentemente eliminada en los octavos de final tras caer ... frente a Georgia por 70-80. Un encuentro en el que Toko Shengelia y Kamar Baldwin lideraron a su selección con 24 puntos cada uno y en el que el alero baskonista sumó dos puntos. Misma anotación que la que obtuvo Matteo Spagnolo en la derrota de su equipo contra la Eslovenia de un Luka Doncic, que se fue hasta los 42 puntos, 30 de ellos al descanso.

