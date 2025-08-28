El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El georgiano Andronikashvili realiza una bandeja ante la defensa de López-Arostegui y Saint-Supery. FIBA

España decreta el estado de alarma

La selección, a merced de Georgia todo el partido, debuta en el Eurobasket con una severa derrota

Ángel Resa

Ángel Resa

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:03

La España de la canasta dispone de tanto crédito por su formidable legado que suena a sacrilegio la tentación de condenarla ahora que transita por ... el valle después de coronar auténticos ochomiles. Pero el debut de La Roja en el Eurobasket nutre los malos presagios. De hecho, su arranque de torneo justifica las preocupaciones y decreta el estado de alarma. Cierto que los grupos de Sergio Scariolo progresan, y mucho, según transcurren los campeonatos y hay margen para enmendar este inicio desalentador. Como es verdad también que este combinado no va sobrado de nada.

