Mario Saint-Supéry. EFE

La casta del último día no salva a España

La selección enseña su orgullo ante Grecia, pero firma una caída histórica con otro pésimo cierre del partido y el horror de los tiros libres

Ángel Resa

Ángel Resa

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:19

La vigente reina de Europa hasta que otra la releve el próximo día 14 abdica pese a su conmovedora muestra de orgullo el último día. ... Una lección de casta insuficiente para mantenerse en un torneo que abandona por la puerta de servicio. Cierto que peleó un duelo de horribles hechuras en el minuto 8 (14-30) frente a la Grecia del formidable Giannis Antetokounmpo. Pero pagó el peaje del alumno que deja los deberes para el final, algo que suele deparar malas consecuencias.

