El tenis de mesa mirandés asciende a Tercera División

Es un paso más para el crecimiento de esta disciplina deportiva en Miranda. Era el objetivo que tenían. Se ha ampliado el número de equipos, ... de tal manera que uno del Club Mirandés de Tenis de Mesa competirá en Tercera División. Otros dos conjuntos, más enfocados a la iniciación, seguirán en División de Honor, de carácter territorial (zona de Burgos y Palencia), que es el escalafón inferior.

Será la primera incursión nacional de la entidad desde que se puso en marcha con el nombre actual. Se estructura en grupos y el que le corresponde abarca hasta Segovia y comprende también Valladolid, Burgos, Soria... La liga regular está compuesta por un total de nueve plantillas, arrancará el 18 de octubre y se prolongará hasta el mes de abril, con 16 jornadas, tal y como apunta Miguel Fernández, desde el club local.

Serán duelos en casa y a domicilio. Para un partido se necesitan tres jugadores. El mejor de tres gana un punto. Son seis los palistas mirandeses que participarán en el campeonato. A estos hay que sumar otros 11 que pertenecen a las dos escuadras inferiores. En total, son 17 en competición, todos ellos federados, cuando la campaña pasada sólo se contaba con nueve. Ha aumentado. «La idea es seguir creciendo y que sea una opción real para participar de manera lúdica o competir en torneos oficiales».

La cuestión es que el club de Miranda está emplazado en el gimnasio, que es el rocódromo también de Anduva. «Las instalaciones son pequeñas. Aprovechamos la ocasión para hacer un llamamiento si el Ayuntamiento apuesta por el tenis de mesa, para ver si se puede buscar un sitio donde no tengamos que montar las mesas todos los días, ya que nos quita bastante del tiempo que dedicamos al deporte», sostiene Fernández.

Demanda para una nueva sala «Estamos en el gimnasio, que también es el rocódromo, y nos pasamos una hora poniendo las mesas»

En este caso, la intención que tienen es que «no sea algo compartido, que podamos dejar las mesas montadas porque eso, te lleva una hora. A ver si se puede poner, ahora que van a hacer las pistas de pádel y que hay una zona infrautilizada, que antes era una cancha de baloncesto que no se utiliza, una zona de tenis de mesa, una sala con el fin de habilitar así la zona de deportes de raqueta concentrada ahí, con pádel, tenis y tenis de mesa».

El propósito es hablar con el concejal del área, Aitor García, para trasladarle de forma oficial esta demanda, que han detectado necesaria, máxime si el club quiere seguir captando usuarios y creciendo en la ciudad. «A ver si poco a poco se puede buscar un lugar exclusivo. Una de nuestras peticiones va a ser esa, por el hecho de cómo es nuestro deporte. No es que vayan dos amigos a jugar en una pista de tenis, sino que necesitamos montar mesas y nos lleva mucho tiempo».

Además –continúa– «recibimos a gente de otras ciudades, equipos potentes y creemos que lo más necesario es hacerlo en un lugar más adecuado».

El sábado, en el Multifuncional

Mientras tanto, lo inminente en lo que el club se encuentra trabajando es el torneo con motivo de las fiestas patronales, evento que tendrá lugar el próximo sábado, 13 de septiembre, en el Pabellón Multifuncional de Bayas.

«Se estructura en dos categorías: queremos una participación popular, de gente que no está federada, y en la otra estarán federados. Estamos contentos, vendrá gente de otros clubes y habrá un nivel de tenis de mesa bonito de ver. Intervendrán 20 palistas en la primera y 32, en la segunda». Montarán 12 mesas y arrancará a las 10 horas. «Hemos subido en diez personas las inscripciones con respecto al año pasado».