Los taekwondokas mirandeses Gele y Chamorro representarán a España en Portugal Este fin de semana se celebrará el 11º Salón de la Fama en Carcavelo-Lisboa

Ángel Garraza Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:41 Comenta Compartir

Ángel Carlos Pérez, Gele, está nominado al premio de Grandes Maestros y Lola Chamorro Carreras, en el apartado de mejores alumnos. Tendrá lugar tanto hoy como mañana, en el Hotel Riviera en Carcavelo Portugal, donde se celebrará la gala de entrega de premios a los mejores Grandes Maestros, Maestros y alumnos del mundo por su gran labor realizada en la temporada, así como por su trayectoria.

En esta jornada de viernes será la recepción de todos los artistas marciales; el sábado, desde las 9 hasta las 15 horas en dos Tatamis los Grandes Maestros impartirán, cada uno, un seminario de su arte marcial. El Gran Maestro mirandés Ángel Carlos Pérez, Gele, se encargará del taekwondo olímpico.

Por la tarde, a partir de las 19 horas se llevará a cabo la cena de la gala, así como la entrega de premios, con motivo de la cual pasarán por la alfombra roja. Ellos deberán llevar esmoquin, que es obligatorio como siempre en este tipo de eventos.