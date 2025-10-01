El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lola Chamorro y Ángel Carlos Pérez, Gele. E. C.

El taekwondo mirandés también triunfa en Portugal

Gele es designado Gran Maestro del año y Lola Chamorro, la mejor alumna

Ángel Garraza

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:44

Carcavelos (Potugal) acogió la fiesta de las artes marciales, un evento organizado por el Gran Maestro Víctor Lagarto y donde se dieron cita grandes maestros de todo el mundo y de las distintas disciplinas. Ángel Carlos Pérez, Gele, resultó ser el ganador del premió Gran Premio del año, distinción que sirvió para recibir el aplauso de los asistentes.

Entre sus Meritos señalados, cabe recordar la organización este año la Gala Internacional del equipo de Corea de exhibición con 85 participantes y el XXXVIII Open Nacional con la participación de más de 450 competidores, entre otras actividades. El campeón del mundo de kick boxing, Fernando Fernándes, fue quien hizo entrega a este mirandes del trofeo.

El Gran Maestro mirandés pudo demostrar en uno de los seminarios que se realizaron el taekwondo W. T., técnicas de pie y competición. Su alumna, Lola Chamorro no se perdió ningún seminario de todas las disciplinas Marciales.

La organizacion también decidió que Gele fuera el encargado de entregar seis de los premios en distintas categorías.

La mirandesa Lola Chamorro, por su parte, fue premiada en la categoría máster de mejor alumna del año por su contribución al taekwondo en los diferentes eventos organizados tanto por la Federación de Castilla y León así como por el propio Club Taekwondo Gele.

