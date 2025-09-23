El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mikel Fernández, de rojo y con la medalla. E. C.

El taekwondista Mikel Fernández logra el bronce en Polonia

El representante del Club Gele continúa su preparación para el mundial

Ángel Garraza

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:59

El Open Internacional G1 en Polonia contó en la selección española absoluta con el representante del Club Taekwondo Gele, Mikel Fernández. Realizó un buen campeonato. Tras llegar de su gira por Corea del Sur en agosto, empezaba aquí la cuenta atrás para su participación en el Mundial de Wuxi (China).

En este torneo, la primera ronda libró; ya en octavos de final, ganó a Inglaterra cómodamente; en cuartos, le tocó con el representante de Ucrania, contra quien Fernández se tuvo que emplear a fondo. Se hizo con el primer asalto, pero el ucraniano se llevó el segundo y, según destacan desde el club mirandés, ahí es donde demostró su fuerza, ganando Mikel el tercero. Ya en semifinales, contra el representante de Croacia, se adjudicó el primer asalto, empató el croata y el definitivo fue para el rival.

El miembro de la entidad de Miranda salió contentó con esa medalla de bronce. Va por el buen camino hacía el Mundial.

