La portera mirandesa Adriana Nanclares recibió el premio a mejor deportista absoluto de Castilla y León La Comunidad reconoció que es internacional con la selección y futbolista de Primera División

La portera mirandesa, actualmente en la filas del Athletic, recogió el premio tras ser designada como mejor deportista absoluto de la Comunidad de Castilla y León. La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, participó en el acto de entrega de los XIII Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, que se celebró en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid.

El jurado de esta decimotercera convocatoria, una vez cotejadas todas las candidaturas recibidas, reconoció con el premio a mejor deportista absoluto de Castilla y León a la futbolista mirandesa Adriana Nanclares Romero, considerando, entre otros méritos, «su debut en la selección española absoluta de fútbol femenino, después de atesorar más de 90 partidos en Primera División, en la actualidad en el Athletic Club».

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Miranda presentó el pasado mes de marzo la candidatura de Nanclares a estos galardones de carácter autonómico en la categoría de 'mejor deportista absoluto de Castilla y León', propuesta que ha sido reconocida y aceptada.

«Enhorabuena Adriana, lo mereces más que de sobra. Eres un orgullo para Miranda», remarcó la alcaldesa Aitana Hernando en sus redes sociales para destacar el logro conseguido por la cancerbera de Miranda, que también ha sido pregonera de las fiestas de la ciudad el año 2023.

Con estos galardones, la Junta de Castilla y León reconoce los méritos cosechados por diferentes deportistas y entidades deportivas de la Comunidad durante el año 2024.

En este acto de reconocimiento al deporte de la región, la viceconsejera destacó que «el deporte no sólo forma campeones, sino mejores personas. Todos asumís una responsabilidad singular, ya que, con vuestros logros, pero, sobre todo, con los valores que vuestro esfuerzo, sacrificio, solidaridad y compañerismo, sois el ejemplo para la sociedad actual y eso constituye una oportunidad que todos debemos impulsar y fortalecer conjuntamente».

Durante la ceremonia se entregaron los distintos galardones de esta decimotercera edición de los Premios Pódium del deporte castellano y leonés en las distintas disciplinas tanto a nivel individual como colectivo durante un evento que contó con la presencia de los mejores deportistas.