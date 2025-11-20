El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Anduva volverá a acoger lo mejor del taekwondo. E. C.

El Open Internacional de Miranda de Taekwondo acogerá este sábado a 400 competidores

La cita se desarrollará en el polideportivo de Anduva durante toda la jornada con la presencia de 58 clubes de 9 Comunidades, Francia y Bolivia

Ángel Garraza

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:19

El Club Taekwondo Gele ya tiene todo preparado para el campeonato más importante de Castilla y León. Este año, 58 clubes de 9 Comunidades y 2 internacionales, de Francia y Bolivia, se darán cita este próximo sábado, 22 de noviembre, en el polideportivo municipal de Anduva para acoger a más de 400 competidores, 50 árbitros,100 entrenadores, 58 delegados y más de 1000 familiares.

Los competidores serán los que tendrán la ocasión de demostrar sus técnicas de Combate en las categorías precadete, cadete, júnior y senior. Se colocarán 6 pistas con las medidas de 8x8 y en esta oportunidad al ser un Campeonato oficial de la Real Federación Española todas las pistas tendrán Video Replay.

Para los mirandeses que quieran disfrutar los horarios serán desde las 9 horas hasta las 14 aproximadamente. Competirán los precadetes y cadetes y ya por la tarde, los júnior y senior. La entrada será gratuita.

Al ser la última prueba antes de los Campeonatos de España por clubes, que tendrá lugar desde el 4 hasta el 8 de diciembre en la Nucia, en este Open de Miranda se contará con medallistas europeos y mundialistas.

