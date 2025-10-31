La mirandesa Adriana Nanclares se proclama mejor deportista absoluto de Castilla y León Los Premios Pódium que organiza la Junta reconocen el esfuerzo y los méritos deportivos de personas y entidades que contribuyen al desarrollo y difusión del deporte castellano y leonés

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este viernes el fallo correspondiente a los ganadores de los XIII Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, que reconoce los méritos cosechados por diferentes deportistas y entidades deportivas de la Comunidad durante el año 2024. El acto de entrega de estos galardones tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid.

El jurado de esta decimotercera convocatoria, una vez cotejadas todas las candidaturas recibidas, ha reconocido con el premio a mejor deportista absoluto de Castilla y León a la futbolista mirandesa Adriana Nanclares Romero, considerando, entre otros méritos, «su debut en la selección española absoluta de fútbol femenino, después de atesorar más de 90 partidos en Primera División, en la actualidad en el Athletic Club».

El premio al mejor deportista promesa de Castilla y León ha recaído en el patinador Adrián Alonso García, con el que «se ha tenido en cuenta varios segundos puestos en los Campeonatos de Europa de Patinaje de Velocidad de Oostenden, en Bélgica; terceros puestos en los Campeonatos del Mundo de Montesilvano, en Italia, así como primeros puestos en los Campeonatos de España de Velocidad pista de Moreda (Gijón), entre otros méritos».

El premio a la mejor entidad de Castilla y León ha sido para el Club Patinaje en Línea Valladolid. Laura López Valle ha recibido el correspondiente al mejor entrenador regional, por su papel como seleccionadora española femenina en categoría Júnior de natación.

El premio deporte y discapacidad de Castilla y León ha sido para la nadadora Marta Fernández Infante, con la que el jurado ha valorado sus resultados en los Juegos Paralímpicos de París. La piragüista Ainnare García González ha obtenido el galardón en edad escolar de la Comunidad.