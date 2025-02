Miranda recibe su premio en los Premio Óscar de las artes mariales

El nombre de la ciudad vuelve a sonar en el ámbito del panorama deportivo internacional. En este caso de la mano del sempiterno taekwondista mirandés, Ángel Carlos Pérez 'Gele', que fue reconocido por su trayectoria en la vigesimocuarta edición de los Action Martial Arts Hall ... of Honors Elite Warriors Award, en Atlantic city, Estados Unidos, también conocidos como los Premios Óscar de las Artes Marciales.

Gele fue premiado en la categoría de dedicación de toda una vida a las artes marciales, concretamente como Gran Maestro. El evento se celebró en las instalaciones del hotel Casino Tropicana de Atlantic City (EE.UU ), «es la mayor gala y seminarios del mundo ,con Grandes Maestros y actores de Artes Marciales de Hollywood, como son los actores de acción; tales como Fabio Bevilacqua, Andrés Don Dragón Wilson ,Cynthia Rockroth, Bill Wallace Sam Kwok ,Silvio Simac, Andrew Smith, Mirrella Polanco ,o Robert M.Goldman».

En total, más de 300 invitados, incluído Chuck Norris, que compartió su autógrafo con Gele. «Estos días han estado impartiendo cada gran maestro seminarios de artes marciales y, ya por la noche, se realizó la cena de gala. Fue espectacular coincidir con los artistas que admiraba en mi juventud, aunque en Europa ya he estado nominado muchas veces, estaba nervioso ya que no sabía en qué categoría estaría incluido , pero cuando mi nombre como ganador de 'Lifetime in Martial as a Grandmaster' me explotó el corazón de alegría y orgullo al saber que un mirandés conseguía un premio tan valioso. También fue estupendo hacerme fotos con otros premiados», zanjaba.

Durante el resto del viaje, Gele aprovechó para visitar Nueva York y Washington, «los sitios más emblemáticos. De anfitrión tuve al cortador de Jamón 5 jotas, Carlos Sánchez, de Medina de Pomar, que trabaja en Nueva York para el Famoso Chef José Andrés Puerta».