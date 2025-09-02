Miranda competirá en el mundial de maratón de piragüismo 2025 Íker Boe y Marina Giralda, del Club Antares, ponen rumbo a Hungría para disputar su primera regata internacional

Javier Alonso Martes, 2 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Hace un par de días, el Club Piragüismo Antares de Miranda sacaba a la luz una noticia en todas sus redes sociales a la que ellos mismos tildaban de «histórica para la entidad». El comunicado en cuestión confirmaba que dos de sus mejores palistas, Íker Boe y Marina Giralda, ponían rumbo a Gyor, Hungría, para disputar su primera regata internacional en el Campeonato del Mundo de Piragüismo de Maratón.

Después de muchas semanas de entrenamientos y kilómetros recorridos en las aguas del río Ebro, la institución deportiva de la localidad ha conseguido reservarse una cita con la historia y representar internacionalmente tanto a la ciudad de Miranda como al conjunto del país. La organización asegura que esta participación «es un orgullo que compartimos todos: compañeros, entrenadores, familias y amigos».

El Campeonato del mundo de piragüismo de maratón, modalidad que está caracterizada por recorrer largas distancias, celebra este año su trigesimosegúnda edición. En esta ocasión se realizará en la ciudad húngara de Gyor y tendrá lugar durante los días 4 al 7 de Septiembre, donde se reunirán algunos de los mejores piragüistas del planeta.

Los dos palistas mirandeses consiguieron su billete para el mundial en el pasado Campeonato de España de Maratón, que se disputó en Puente Sampayo los días 12 y 13 de julio. En el mismo torneo, las dos mejores embarcaciones de cada categoría se clasificaban directamente para la competición internacional.

Íker y Marina se clasificaron para el Mundial en el Campeonato de España en julio

En el caso de Íker, se clasificó en la categoría de hombre juvenil K1 de manera individual, para competir tanto en la carrera corta, de 3.6 kilómetros de longitud, como en la de larga distancia, de 21.8 kilómetros.

Marina por su parte, se clasificó en la categoría K2 en carrera larga, de 18.1 kilómetros, pero no lo hizo sola sino junto a su compañera Cristina Alonso, perteneciente al Club Racing de Valladolid.

Ambos deportistas viajaron ayer a Viena desde Madrid junto a todo el equipo español, donde se concentrarán gracias a la financiación por parte de la Selección Española de Piragüismo.

Una vez lleguen a la capital austriaca tendrán dos horas más de trayecto hasta Gyor. Tal y como afirman los dirigentes del Club Antares, «la mañana siguiente tienen previsto revisar y asegurarse de que todo el material este en perfectas condiciones para poder participar. Posteriormente probarán la pista y la zona de porteos en la que competirán durante el torneo internacional».

Su regreso de vuelta a casa será el próximo día 8 de Septiembre, un día después de haber finalizado la competición.

Competición

Boe participará en la categoría de hombre juvenil K1 y sus primeros pasos en el mundial serán el día 4 en la prueba Short Race, de corta duración. Esta prueba tendrá lugar a las 9.30 horas de la mañana y servirá de ensayo clasificatorio para realizar esa misma tarde la final de medallas.

La etapa consta de 3.6 kilómetros de distancia y tres porteos distribuidos durante el recorrido, es decir, bajarse de la piragua, correr con ella y seguir remando. La organización asegura que «el porteo es una de las partes claves del maratón en piragüismo».

Su prueba estrella será la final de medallas de la Long Race, de bastantes más kilómetros, 21.8 en total. Esta se disputará el próximo día 6 de Septiembre a las nueve horas de la mañana.

Por otro lado, Marina Giralda junto a su pareja de baile, Cristina Alonso, iniciarán su andadura en el campeonato del mundo con la prueba de largas distancias Long Race internacional, con un total de 18.1 kilómetros de longitud. Se disputará también el día 6 de septiembre pero algo más tarde que Íker, a las 11.15 horas de la mañana.