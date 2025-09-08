Kevin Baldospino colgará los guantes este viernes en Miranda El púgil competirá en el polideportivo de Anduva por el Campeonato de Castilla y León del superligero

Ángel Garraza Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:23 | Actualizado 18:04h.

A los 31 años, el boxeador mirandés nacido en Guayaquil (Ecuador), Kevin Baldospino, ha decidido, tras meditarlo mucho, colgar los guantes. Su último combate será el próximo viernes 12 de septiembre en el frontón del polideportivo Anduva de Miranda. El combate, pactado a 6 asaltos en el límite del superligero podría lograr que bajara del ring tras ceñirse el cinturón de campeón de Castilla y León de la división.

Baldospino ha disputado 24 combates en el boxeo de pago tras su debut en su localidad adoptiva hace 9 años. Antes había desarrollado una interesante trayectoria amateur. En aquella ocasión derrotó a los puntos al que sería doble contendiente por el título nacional del pluma, Jon Martínez. Hizo frente con solvencia al entonces emergente Samuel Molina, que sería campeón de España y de Europa.

La pandemia impidió que disputará el nacional del pluma en Miranda que estaba anunciado para el mismo día en el que se decretó el confinamiento. Disputó el campeonato de España del superpluma a Salvador Jiménez en Valladolid en el que fue, sin duda, uno de los mejores combates de aquel año. También se ha medido al que fuera campeón de España del ligero, Antonio Collado. Y ha viajado a Francia a enfrentarse al campeón galo del superpluma, Yoni Valverde, o a Belgrado a pelear con el entonces invicto Marko Cvetanovic.

El saldo de la más que digna carrera de Baldospino es de 11 victorias, otras tantas derrotas, con un solo KO, y dos nulos. Este balance neutro podría romperse el próximo viernes 12 de septiembre en frontón del polideportivo Anduva de Miranda, a partir de las 20.00 horas. En ese evento, precedido por combates de boxeo olímpico el que participarán púgiles como Ibrahim Benaicha, José Quiroz, Alex Sa Morais, Miren Delgado o Mikel García Solatxi, Baldospino pugnará por el título de Campeón de Castilla y León del Superligero ante el experimentado Rafael Hernández.

Las entradas para asistir a la velada programada en fiestas patronales están ya a la venta en los lugares de costumbre.