No pudieron hacer frente al Isoba. E. C

El juvenil del Casco Viejo se estrena en la liga Recoletas con una abultada derrota por 5 a 0

Los de Miranda se mostraron muy imprecisos ante uno de los gallitos de la competición

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:03

Abultada derrota del CD Casco Viejo Nova Diet Juvenil en la primera jornada en el Grupo A de la Liga Recoletas. Los discípulos de David López 'Moti' e Iñaki Verdes cayeron de manera clara frente al Isoba en el campo Los Llanos de El Espinar.

El cuadro blanquinegro saltó al césped con la intención de llevar la iniciativa del juego. Sin embargo, un error en la salida de balón propició la primera diana que llegó a los cinco minutos, obra de Dani González.

El tanto hizo daño a los mirandeses que, poco después, volvieron a recibir un nuevo tanto tras un saque de esquina y con el mismo protagonista. El Casco Viejo se sintió muy incómodo sobre el césped y el conjunto segoviano generaba una y otra vez ocasiones de peligro. Antes de descanso, Dani González marcó dos dianas más hasta alcanzar las cuatro en su cuenta particular tras una actuación individual sublime del atacante local.

Tras el paso por los vestuarios, el cuadro de Miranda se rearmó para frenar los ataques del rival. Incluso dispuso de algunas oportunidades que pudieron maquillar el marcador. Sin embargo, ahí emergió la figura de Hugo bajo palos que mantuvo su portería sin goles.

En las postrimerías del encuentro, el Isoba sentenció definitivamente el partido con el gol de Lucas López. «El resultado es más que justo ante un equipo que seguro va a estar en la parte alta», aseguró el técnico. El Casco Viejo se estrenará el próximo fin de semana en las instalaciones José García contra el Numancia B, que superó 2-0 al Grupo Antolín en la jornada inaugural.

Las mismas instalaciones acogerán este sábado, a partir de las 10.30 horas, la clásica presentación de los equipos blanquillos.

