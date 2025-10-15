La III Marcha Ciclista del Primer vino irá a beneficio de Asbem Miranda El evento deportivo y solidario impulsado por Bodegas Tarón se celebrará el sábado 1 de noviembre

Toni Caballero Miranda de Ebro Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:04

Bodegas Tarón celebrará el sábado, 1 de noviembre, la III Marcha Ciclista del Primer Vino, una jornada deportiva y solidaria que rendirá homenaje a los viticultores de la cooperativa y que contará con la participación de grandes nombres del ciclismo como Claudio Chiappucci e Iban Mayo, además de Ángel Arroyo, Joane Somarriba, Juanjo Cobo, David López y Ramontxu González Arrieta.

La cita, de carácter no competitivo, recorrerá 56 kilómetros por los paisajes del Territorio Tarón, con salida y llegada en la bodega, en Tirgo, y pasando por municipios cercanos a Miranda como Sajazarra, Cellorigo, Villaseca, Cuzcurrita, Herramélluri, Villalobar, Castañares, Casalarreina y Tirgo.

El evento pretende tanto celebrar el inicio de la cosecha 2025 con la entrega simbólica del primer vino de cada pueblo a los viticultores homenajeados —personas elegidas por su trayectoria y dedicación al viñedo— como recaudar fondos para las asociaciones Ardem (La Rioja) y AsbemMiranda (Burgos), que trabajan con personas afectadas por esclerosis múltiple.

Las inscripciones, abiertas en la plataforma RockTheSport con un coste de 25 euros, irán destinadas a estos fines solidarios. En la pasada edición de la marcha se recaudaron más de 5.000 euros para la investigación del cáncer infantil.

«Queremos homenajear a quienes han dedicado su vida a la viña, porque gracias a su trabajo podemos elaborar los vinos que hoy disfrutamos», ha destacado hoy en la presentación del evento el presidente de la bodega, Ángel Samaniego.