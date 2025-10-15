El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Sigue la jornada de huelga pro-Palestina: tráfico cortado en el Sagrado Corazón por la concentración de GKS
La edición pasada sirvió para recaudar 5.000 euros. Bodegas Tarón

La III Marcha Ciclista del Primer vino irá a beneficio de Asbem Miranda

El evento deportivo y solidario impulsado por Bodegas Tarón se celebrará el sábado 1 de noviembre

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:04

Comenta

Bodegas Tarón celebrará el sábado, 1 de noviembre, la III Marcha Ciclista del Primer Vino, una jornada deportiva y solidaria que rendirá homenaje a los viticultores de la cooperativa y que contará con la participación de grandes nombres del ciclismo como Claudio Chiappucci e Iban Mayo, además de Ángel Arroyo, Joane Somarriba, Juanjo Cobo, David López y Ramontxu González Arrieta.

La cita, de carácter no competitivo, recorrerá 56 kilómetros por los paisajes del Territorio Tarón, con salida y llegada en la bodega, en Tirgo, y pasando por municipios cercanos a Miranda como Sajazarra, Cellorigo, Villaseca, Cuzcurrita, Herramélluri, Villalobar, Castañares, Casalarreina y Tirgo.

El evento pretende tanto celebrar el inicio de la cosecha 2025 con la entrega simbólica del primer vino de cada pueblo a los viticultores homenajeados —personas elegidas por su trayectoria y dedicación al viñedo— como recaudar fondos para las asociaciones Ardem (La Rioja) y AsbemMiranda (Burgos), que trabajan con personas afectadas por esclerosis múltiple.

Las inscripciones, abiertas en la plataforma RockTheSport con un coste de 25 euros, irán destinadas a estos fines solidarios. En la pasada edición de la marcha se recaudaron más de 5.000 euros para la investigación del cáncer infantil.

«Queremos homenajear a quienes han dedicado su vida a la viña, porque gracias a su trabajo podemos elaborar los vinos que hoy disfrutamos», ha destacado hoy en la presentación del evento el presidente de la bodega, Ángel Samaniego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  5. 5 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  6. 6

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  9. 9

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  10. 10 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La III Marcha Ciclista del Primer vino irá a beneficio de Asbem Miranda

La III Marcha Ciclista del Primer vino irá a beneficio de Asbem Miranda