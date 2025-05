La Ebro Gold Ride de Miranda se supera

El buen sabor de boca que dejó la primera edición de la Ebro Gold Ride, marcha cicloturista organizada por el Club Stagiarires, hacía prever que ... en la segunda cita iban a ser más los inscritos, y los pronósticos se cumplieron. Aun teniendo, como se tenían, buenas expectativas superar la barrera de las 650 inscripciones fue todo un logro digno de mención. Una cifra que los organizadores tendrán en mente de cara a la próxima edición para ver si optan por intentar superarla o se quedan ahí y «apostamos por la calidad ante que por la cantidad», indicaba Roberto Cortázar.

El tiempo amenazante no amedrentó a los ciclistas que en la prueba corta, la de 94 kilómetros, como decían algunos al llegar a la meta cuatro horas después de que dieran sus primeras pedaladas «hemos librado de la lluvia, y eso ha venido bien». Los que decidieron afrontar la prueba larga la de 170 kilómetros no tuvieron tanta fortuna. Todo se estaba desarrollando con normalidad pero la tormenta que se desató sobre las dos de la tarde «nos ha hecho que, junto con la Guardia Civil decidiéramos, por seguridad, acortar desde Ribavellosa hacia Miranda». Con la ruta inicial les quedaban alrededor de treinta kilómetros, «una horita o así, y era mucho. Había que evitar riesgos y hemos decidido acabar». Circunstancia que hizo que los ciclistas llegaran en un goteo constante.

Entre ellos estaba el mirandés Luis Anguiano, que no tuvo su día «he pinchado un par de veces y he ido atajando», y que entendía la decisión tomada por la organización. «Ha sido lo más sensato. Veníamos con sol pero por la zona de Pobes se ha metido la tormenta y caía muchísima agua».

Este fue el final de la jornada cicloturista en la que dado el carácter de la prueba poco importaba quienes eran los primeros en acabar, pero como en todo, siempre hay alguien que llega antes que los demás. En la ruta corta lo hizo el burgalés Sergio Ullaquirán que se deshizo en elogios sobre la marcha. «Es la primera vez que he venido y la verdad es que me ha gustado mucho, el recorrido, la prueba, como estaba montada. Ha sido una experiencia muy bonita y yo animaría para el año que viene a que venga más gente».

También hubo presencia femenina y entre las primeras mujeres que cruzaron el arco que indicaba que se habían completado los 94 kilómetros estaba la bilbaína Iratxe Zubiate que se estrenaba en la Ebro Gold Ride y comentaba que «el recorrido es una pasada de bonito, es algo fuera de lo normal. Es como una clásica belga a las que no estamos acostumbrados en nuestra zona. Es un sube y baja constante por unas carreteras muy bonitas».

Alabó a la organización que «ha sido de diez», y aseguró que el año que viene repetirá. Eso sí deseo es «que se apunten más chicas. Siempre está el miedo de si no vana poder seguir el ritmo, seguro que sí, siempre hay un pelotón en el que engancharse».

No faltaron mirandeses en ninguna de las dos marchas y entre los que hicieron la que acabo primero estaba Pepe Díez que «hace muchos años que no participaba en ninguna marcha organizada, me he animado y la experiencia ha sido muy buena».

Convertirse en clásica

Alcanzar los 650 participantes en tan sólo dos ediciones es algo que tiene que enorgullecer a sus organizadores ya que en tan corto espacio de tiempo encamina a la Ebro Gold Ride a convertirse en una clásica del cicloturismo.

Al igual que es clásico que participe en ella Joseba Beloki que el viernes fue el maestro de ceremonias en la presentación de la prueba, y ayer maillot enfundado uno más de los cicloturistas. Es el embajador de esta cita en la que también hubo presencia de cinco participantes en bicis adaptadas.

Fue una pena que la lluvia frustrara el final de la fiesta deportiva, que lo fue, y que a buen seguro tendrá continuidad en año que viene.