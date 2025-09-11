El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iker y Marina. E. C.

Dos palistas juveniles mirandeses se sitúan entre los mejores del mundo

Marina Giralda fue sexta en K2 e Iker Boe, decimoquinto en k1 en el Mundial de maratón de piragüismo que se celebró en Hungria

Ángel Garraza

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:33

El Campeonato del Mundo dejó grandes sensaciones para el Club Piragüismo Antares, al saber que dos de sus palistas están entre los mejores del mundo, y que lucharon con esfuerzo y constancia en la competición más importante para nuestros competidores.

Marina Giralda firmó un brillante sexto puesto en K2 juvenil, mientras que Iker Boe alcanzó una meritoria 15ª posición en K1 juvenil compitiendo contra los mejores del mundo demostrando el alto nivel y la competitividad de los deportistas mirandeses a nivel internacional.

«Un broche de oro para nuestros deportistas, que reflejan el trabajo, la dedicación y la pasión que ambos han puesto en cada entrenamiento. Una parte fundamental de este logro pertenece al club Piragüismo Antares, donde nuestros palistas se han formado y que, con su esfuerzo y entrega, ha sido clave para llegar hasta aquí», señalan dese la entidad de Miranda.

Y es que, apuntan, «más allá de la clasificación, esta experiencia supone un paso muy importante en la trayectoria deportiva de Marina e Iker, y motiva a los pequeños del club a poder seguir sus pasos y tener como meta lo que ellos han conseguido».

