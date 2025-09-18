El Cronos prepara la temporada y el torneo ya clásico en Miranda Este sábado y domingo tendrá lugar la 45ª edición del júnior masculino y femenino con equipos de León, Soria, Laudio y Burlada

El emblemático club mirandés de baloncesto sigue su trayectoria copando con el deporte de la canasta las canchas en este caso del polideportivo municipal de Anduva en las categorías inferiores, en lo que se refiere al aprendizaje y las enseñanzas que se trasladan desde la base. Como viene siendo habitual cada año, el inicio de la temporada del Club Baloncesto Cronos, en el sentido puramente deportivo, lo marca un clásico que se programa con motivo de las fiestas patronales de la ciudad: el torneo júnior Virgen de Altamira, que esta edición cumple la número 45.

Tendrá lugar este sábado, 20 de septiembre, de 10 a 12 y de 16.30 a 18.30 horas y el día siguiente, el domingo, de 10 a dos de la tarde, que es cuando se entregarán los trofeos. Las pistas que acogerán la competición son tanto el Frontón (donde se procederá a dar los galardones) como el Pabellón Naranja.

Además del Cronos, en categoría femenina participarán el Sugarra Laudio, el Club Baloncesto Soria y el CBBurlada. En la masculina intervendrán Cronos, Soria, Burlada y Baloncesto Reino de León.

Desde septiembre de 1979, cuando celebró su primera edición, ha acudido fiel a su cita un torneo que nunca falla y que tan sólo la pandemia provocó que no se disputara y en el que este año se retoma la participación tanto femenina como masculina. Un campeonato que ha acogido a jugadores que, posteriormente, han llegado al máximo nivel.

«El objetivo de nuestro club siempre fue, aparte de hacer un torneo atractivo para el público, que nuestros equipos disfrutaran de experiencias contra rivales que normalmente no tenemos el gusto de jugar contra ellos», revelan desde el Cronos.

Supondrá, en cualquier caso, el pistoletazo de salida de una nueva campaña que el club local jugará en la comunidad de La Rioja, donde lo ha hecho estos últimos años. Competirá con un total de diez conjuntos, tal y como apunta Edurne Espinosa, desde la entidad de Miranda.

Dos, en categoría júnior masculino y otro, en la femenina; sacará, asimismo, otros dos bloques cadetes masculinos, así como dos infantiles masculinos y uno más femenino; un alevín masculino y otro femenino completan el cuadro del club mirandés para este nuevo curso, que suele arrancar respecto a competición oficial a lo largo del mes de noviembre.

A todas estas escuadras de la base hay que añadir la escuela del Cronos para la temporada 2025/26. Ya está abierto el plazo con el fin de formalizar las inscripciones. Se podrán realizar para niños y niñas desde los seis años en la dirección de email: cbcronos@gmail.com o bien a través del teléfono 660 33 32 72.

Se trata, según se señala desde el club, de aprender y divertirse jugando al baloncesto. Y hacerlo en la institución que ha abanderado desde hace unas cuantas décadas este deporte en la ciudad, con momentos buenos y otros no tanto, pero que continúa al frente de esta disciplina deportiva.