Todos recibieron su reconocimiento. Club de Tenis Miranda

El Club de Tenis Miranda despide la temporada con 150 personas en la gala

La entidad mirandesa entregó los premios del torneo social y el ranking

Ángel Garraza

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

La gala anual de entrega de premios del Club de Tenis Miranda contó con la presencia de 150 personas y sirvió para entregar los premios más destacados del torneo social y el ranking, además de otros reconocimientos entre los que destaca el trofeo Magasa, galardón que siempre está ligado a la escuela de tenis y este año lo recibió por su esfuerzo y comportamiento Martín del Val.

El premio José Mediano a la campeona más joven del torneo social se lo llevó Helena Martínez y el J. Ramón Pastor al mejor veterano del club de Tenis Miranda recaló en David Varona. El premio Fernando Esteve Colet, por su ayuda y colaboración con el tenis de la ciudad se le entregó a Álvaro Gutiérrez (Ideamos Publicidad).

El primer clasificado del ranking en la categoría infantil es Mario Gallego; en júnior, Radu Furtuna; Lucía Aransaez es la mejor clasificada en chicas, mientras que en Segunda, el primer puesto es para Alberto Magán y en Primera, quien encabeza la tabla es Luis Alcalde.

El Campeonato Social 2025 ha presentado esta edición un total de trece categorías. Los campeones de este año han sido Simón García ( benjamín masculino), Helena Martínez (benjamín femenino), Markel Morales (alevín masculino), Lucía Díez (alevín femenino), Martín Ochoa y María Merino, en infantil; Luis Martínez, en cadete; Rodrigo Cuesta, en júnior; Igor Urruchi, en veteranos, así como Ana Rosa Ocio Y Kiara Cuba, en dobles femenino, Gustavo Conde y David Varona, en dobles masculino; Luz Esteve Y Eneko Fernández en mixtos, Luz Esteve en absoluto femenino y Gustavo Conde, en absoluto masculino.

El concejal de Deportes, Aitor García, la concejala Montse Cantera y los ediles Ignacio Orive y Charo Fernández no faltaron a esta fiesta anual del tenis mirandés, con la que se da carpetazo a la temporada.

