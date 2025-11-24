El Club de Tenis Miranda despide la temporada con 150 personas en la gala La entidad mirandesa entregó los premios del torneo social y el ranking

La gala anual de entrega de premios del Club de Tenis Miranda contó con la presencia de 150 personas y sirvió para entregar los premios más destacados del torneo social y el ranking, además de otros reconocimientos entre los que destaca el trofeo Magasa, galardón que siempre está ligado a la escuela de tenis y este año lo recibió por su esfuerzo y comportamiento Martín del Val.

El premio José Mediano a la campeona más joven del torneo social se lo llevó Helena Martínez y el J. Ramón Pastor al mejor veterano del club de Tenis Miranda recaló en David Varona. El premio Fernando Esteve Colet, por su ayuda y colaboración con el tenis de la ciudad se le entregó a Álvaro Gutiérrez (Ideamos Publicidad).

El primer clasificado del ranking en la categoría infantil es Mario Gallego; en júnior, Radu Furtuna; Lucía Aransaez es la mejor clasificada en chicas, mientras que en Segunda, el primer puesto es para Alberto Magán y en Primera, quien encabeza la tabla es Luis Alcalde.

El Campeonato Social 2025 ha presentado esta edición un total de trece categorías. Los campeones de este año han sido Simón García ( benjamín masculino), Helena Martínez (benjamín femenino), Markel Morales (alevín masculino), Lucía Díez (alevín femenino), Martín Ochoa y María Merino, en infantil; Luis Martínez, en cadete; Rodrigo Cuesta, en júnior; Igor Urruchi, en veteranos, así como Ana Rosa Ocio Y Kiara Cuba, en dobles femenino, Gustavo Conde y David Varona, en dobles masculino; Luz Esteve Y Eneko Fernández en mixtos, Luz Esteve en absoluto femenino y Gustavo Conde, en absoluto masculino.

El concejal de Deportes, Aitor García, la concejala Montse Cantera y los ediles Ignacio Orive y Charo Fernández no faltaron a esta fiesta anual del tenis mirandés, con la que se da carpetazo a la temporada.