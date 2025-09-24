El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ya cumple su cuarta edición. Avelino Gómez

El Club Pelotazale Mirandés organiza la cuarta edición del torneo de frontenis en cuatro categorías

Tendrá lugar los próximos días 18 y 25 de octubre

Ángel Garraza

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:12

El polideportivo de Anduva acogerá el cuarto torneo local de frontenis, que tendrá lugar entre los días 18 y 25 del próximo mes de octubre. La primera jornada, de 9 a 21 horas, está reservada para las categorías femenina y Primera y la fecha del día 25, en idéntico horario, para mayores de 63 años y Segunda.

El plazo de inscripción abarca hasta el próximo día 8 de octubre. El precio será de 30 euros por pareja y el número de teléfono para apuntarse es el 667610702 mediante llamada o mensaje. Se deberá indicar el nombre de la pareja. Desde el Club Pelotazale Mirandés se recuerda que hay límite de parejas.

Habrá premios en cada categoría y por parte de la entidad mirandesa se dará un obsequio a todos los participantes el día 25 de octubre a las 20 horas. La primera pareja clasificada se llevará 150 euros mas un 0bsequio; la segunda, 100 más regalo y la tercera, 50 también con su respectiva dádiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  6. 6

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  7. 7 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  8. 8

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  9. 9

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa
  10. 10 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Club Pelotazale Mirandés organiza la cuarta edición del torneo de frontenis en cuatro categorías

El Club Pelotazale Mirandés organiza la cuarta edición del torneo de frontenis en cuatro categorías