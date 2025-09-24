El Club Pelotazale Mirandés organiza la cuarta edición del torneo de frontenis en cuatro categorías Tendrá lugar los próximos días 18 y 25 de octubre

Ángel Garraza Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:12 Comenta Compartir

El polideportivo de Anduva acogerá el cuarto torneo local de frontenis, que tendrá lugar entre los días 18 y 25 del próximo mes de octubre. La primera jornada, de 9 a 21 horas, está reservada para las categorías femenina y Primera y la fecha del día 25, en idéntico horario, para mayores de 63 años y Segunda.

El plazo de inscripción abarca hasta el próximo día 8 de octubre. El precio será de 30 euros por pareja y el número de teléfono para apuntarse es el 667610702 mediante llamada o mensaje. Se deberá indicar el nombre de la pareja. Desde el Club Pelotazale Mirandés se recuerda que hay límite de parejas.

Habrá premios en cada categoría y por parte de la entidad mirandesa se dará un obsequio a todos los participantes el día 25 de octubre a las 20 horas. La primera pareja clasificada se llevará 150 euros mas un 0bsequio; la segunda, 100 más regalo y la tercera, 50 también con su respectiva dádiva.