El Casco Viejo pide apoyo a la Junta para crear un campo de hierba artificial para Miranda El club de Aquende presenta el proyecto a la administración regional con el propósito de disponer de una instalación «muy necesaria en la ciudad»

El trabajo con los más pequeños es el santo y seña de la entidad blanquinegra.

Arrancó la temporada futbolística para el Casco Viejo, club de Miranda que acumula más de cuatro décadas trabajando por el fútbol base de la ciudad. Esta misión engloba muchos capítulos, no sólo el eminentemente deportivo. De tal manera que, con el ánimo de crecer y progresar como club y con la pretensión de que Miranda saque rédito de ello, tiene como reto crear un nuevo campo de hierba artificial en las instalaciones municipales José García.

Es uno de los proyectos, uno de los principales y necesarios, que tiene entre manos el club que preside José Miguel Pérez Cejuela. «Estamos en contacto con la Junta de Castilla y León porque hemos presentado un proyecto para hacerlo, ya que creo que, no el Casco sino Miranda, necesita un campo de estas características», expone a EL CORREO.

Y es que el único que existe en la localidad, en los terrenos del polideportivo municipal de Anduva, no está en las mejores condiciones precisamente. No está bien conservado y ya se ha quedado obsoleto.

El proyecto, en este sentido, está en manos de la administración regional, a la espera de poder entablar conversaciones sobre su viabilidad y el apoyo que se puede prestar desde el ejecutivo autonómico.

«Nos hemos puesto en contacto con la empresa que hizo los campos del Alavés y es un proyecto de envergadura, que superaría los 600.000 euros». Espacio hay de sobra para su creación. Actualmente, en Aquende se conservan dos campos de fútbol 11 y otros tres de fútbol 7. El volumen de equipos existentes en el Casco, nada menos que 17 esta campaña, hace inviable que haya que recortar en el apartado de terrenos de juego.

«Es una instalación municipal, estaría aquí, lo usaríamos y lo mantendríamos nosotros, pero como mirandilla que soy, me gusta que la ciudad tenga lo mejor. Sería en beneficio de Miranda, no sólo nuestro», apunta Pérez Cejuela al recalcar que podría ser un campo a utilizar por otros agentes de la ciudad, siempre y cuando no altere el desarrollo normal del club.

Con la aprobación de Alcaldía

Incluso, desde Alcaldía, Aitana Hernando les ha transmitido que prefería dotar al Casco de esa instalación por la confianza que existe en la entidad blanquinegra a la hora de cuidarla, así como por el hecho de abaratar costes porque en cuanto a la tarea de mantenimiento, el personal de este club mirandés lo hace de manera altruista. En definitiva, que saldría más barato si se ejecuta en las instalaciones José García.

«Hay que pelear por ello, porque creo que nuestra ciudad debe tener una superficie alternativa para que cuando llegue la climatología adversa, se pueda disponer de ella», subraya. Aunque no quiere dar unos plazos concretos, no oculta que «el año que viene conmemoramos el 45 aniversario del club y sería un detalle bonito inaugurarlo. Llamaremos a un montón de puertas y a ver si lo conseguimos».

Todo ello está encaminado a «intentar dar los mejores servicios en el club. Que cada equipo tenga su vestuario, no comparten como antaño. La privacidad y el uso exclusivo da un plus a la hora de desarrollar la actividad deportiva. Si en fútbol 7 hay que tener 15 jugadores inscritos, los tenemos; si en fútbol 11 son 22 el máximo que permite la Federación regional, tenemos 22».

Un gimnasio y no cejar en el empeño con el fútbol femenino Las ideas por parte de quienes están al frente del Casco Viejo no se quedan únicamente en el ambicioso y necesario proyecto tendente a crear un nuevo campo de hierba artificial para Miranda. Con el fin de progresar como club, otro de los retos es la creación de un gimnasio, una instalación también útil en estos tiempos como complemento a cualquier práctica deportiva. También el fútbol. «Mejorar las instalaciones está en nuestra cabeza. Es el día a día», sostiene el presidente del club blanquinegro. Sin olvidar su interés de relanzar el fútbol femenino. En esta ocasión, no ha sido posible la creación de un equipo para competir en una liga provincial a pesar de su empeño. No ha salido. ¿El motivo? El máximo responsable del Casco entiende que se puede deber a los desplazamientos, que en la provincia de Burgos son mucho más largos que en Álava, donde se ubica el Lantarón, club vecino que acoge desde hace años a un elevado número de chicas de Miranda y que han optado por continuar en la entidad alavesa.