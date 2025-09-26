El Campeonato de España por autonomías de tenis en silla será del 3 al 5 de octubre en Miranda Hasta ahora han confirmado su participación ocho Comunidades; Cataluña parte como favorita

El salón de Plenos ha sido el escenario esta mañana de la presentación de una nueva edición, la número 23, del Campeonato de España de Tenis en Silla que tendrá lugar en Miranda el próximo fin de semana, entre el 3 y el 5 del mes de octubre en las pistas del polideportivo Municipal de Anduva. Organizado por la Federación y el Club de Tenis Miranda, Cataluña es la selección que parte como clara favorita en una competición que el año pasado se adjudicó Galicia y para la que ya se cuenta con la presencia de ocho combinados de carácter autonómico: Cataluña, Madrid, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, La Rioja y Castilla y León.

El mirandés Fernando Esteve será el director de la competición que gira en torno a un deporte que «ha crecido mucho y al que queremos dar visibilidad y echar una mano», tal y como enfatizó el 'alma mater' del tenis local y uno de los más destacados dentro del panaroma nacional en silla de ruedas.

«La ITF lo está valorando más, está dando más premios, con más inyección económica y está creciendo bastante», significó Esteve. «Tenemos la suerte de tener una instalación excelente, con lo cual no hay ningún problema en celebrar este campeonato. Jugar bajo techo garantiza que no haya problemas», significó.

Arrancará a las 10 horas del viernes, 3 de octubre. Se disputarán en cada emparejamiento tres encuentros, dos individuales y un doble, siguiendo el formato de Copa de Naciones. Primero, jugarán los números 2; después, los 1 y, por último, tendrá lugar el dobles. Hay selecciones que acuden con tres, cuatro jugadores y dependerá de la elección del capitán de cada territorial.

Los perdedores en la primera fase disputarán la consolación, al objeto de «tener a todos activos y que sigan jugando». La bola del torneo será la oficial de la Federación, bajo la que se aplicará su reglamento. La entrega de trofeos será a las 14 horas del domingo, 5, aunque dependerá del desarrollo de los partidos. Se contará con la presencia de Mico Margets, excapitán nacional de la selección femenina, a modo de adjunto entre los directores del torneo.

La alcaldesa, Aitana Hernando, además de mostrar su orgullo por celebrar una competición de esta índole no escatimó en elogios hacia el mirandés Fernando Esteve al repasar su extenso currículo en el mundo del tenis y más en concreto en la modalidad de silla, en la que cabe recordar que fue seleccionador nacional (capitán, en términos tenísticos). Remarcó que es «todo un referente» en esta disciplina deportiva y en la ciudad. ¿Qué le queda por hacer? «Seguiremos dando guerra unos años. Todo esto me gusta. Son, por ejemplo 17 ediciones del torneo internacional Oliver Puras, aunque llevamos veinte años y 40 que llevo dando clases».

Esta competición se celebrará en Miranda hasta 2027 al renovarse el acuerdo por tres años.