Recibió un más que merecido homenaje por parte de la ciudadanía mirandesa. Euskobox

Baldospino se despide por todo lo alto con Miranda en su esquina

El valiente púgil mirandés se ciñó el cinturón de Castilla y León en su combate de despedida en el Polideportivo Municipal de Anduva

Toni Caballero

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:07

El deporte mirandés soltó una lágrima la semana pasada. Una de la figuras más importantes de los últimos años en lo que a Miranda se refiere, Kevin Baldospino, decía adiós a su carrera boxística en un Polideportivo Municipal de Anduva abarrotado de gente para brindarle su apoyo. Así las cosas, el luchador de 31 años venció por decisión unánime al venezolano Rafael Hernández y se ciñó el cinturón de Castilla y León. Un casto del cisne más que merecido para el mejor boxeador de la ciudad en los últimos tiempos.

No faltaron a la cita la alcaldesa, Aitana Hernando, y el concejal de Deportes, Aitor García Sánchez, aplaudiendo entre la afición, además de los siempre añorados campeones locales Rodolfo Sánchez y Kid Bello.

El combate estuvo de lo más interesante puesto que el zurdo venezolano, experimentado y buen conocedor del noble arte, Rafael Hernández, puso de su parte para que el espectáculo fuera completo. El cruce tuvo el punto de emoción y épica que suele faltar normalmente en las despedidas. Hernández no sólo se defendió, esquivó y caminó sobre el tapiz. También lanzó sus manos, la izquierda con peligro evidente.

A pesar de que el combate fue absolutamente limpio, un choque de cabezas propio de un zurdo contra un diestro al cruzar cuero abrió un corte vertical en la ceja derecha de Baldospino en el tercer asalto. A partir de ese momento y tras la visita al médico, el local atacó en oleadas, con combinaciones largas y furiosas, espoleado por el público y arriesgando. La emoción inundó el Polideportivo.

Al acabar, los jueces decretaron victoria por decisión unánime de un Kevin Baldospino que fue muy aplaudido por el respetable. Antes, tras el cuarto combate amateur, había subido al ring con su hija de la mano para recibir el homenaje de toda una ciudad, y aprovechó para agradecer reiteradamente al apoyo durante su trayectoria boxística.

Previamente, los ocho cruces de amateur ofrecieron combates emocionantes y de calidad, tres de los cuales terminaron antes del límite. Nueva gran noche de boxeo en Anduva gracias, principalmente, a la iniciativa del Miranda Boxing Club y el apoyo del Ayuntamiento.

El broche final lo puso un Baldospino que cierra su brillante carrera con 24 combates en el boxeo de pago tras su debut en su lciudad adoptiva hace 9 años. Antes, había desarrollado una interesante trayectoria amateur. En aquella ocasión derrotó a los puntos al que sería doble contendiente por el título nacional del pluma, Jon Martínez. Hizo frente con solvencia también al emergente Samuel Molina, que sería campeón de España y de Europa.

La pandemia impidió que disputará el nacional del pluma en Miranda, anunciado para el mismo día en el que se decretó el confinamiento. Se midió posteriormente al varias veces campeón italiano del pluma, Davide Tassi y realizó un gran combate frente al contendiente por el título de la Commonwealth, Aquib Diaz en un evento retransmitido por DAZN, entre otras. Baldospino se despidió por todo lo alto, con sangre, honor y un merecido cinturón.

