El Ayuntamiento de Miranda rinde homenaje a las cuatro gimnastas galardonadas en Orense Todas ellas fueron premiadas en el Campeonato de España de Gimnasia Estética

Javier Alonso Martes, 2 de septiembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Fue en el salón de actos del Ayuntamiento donde las cuatro gimnastas recibieron a manos de la alcaldesa, Aitana Hernando, un trofeo que reconocía la gran actuación que tuvieron el pasado mes de julio en el Campeonato de Gimnasia Estética disputado en Orense.

La más pequeña de todas, Nerea Cadierno, fue medalla de oro en categoría infantil de 10 a 12 años del torneo y su éxito a tan pronta edad le augura «una gran carrera deportiva», tal y como aseguraba la alcaldesa. La joven admitía haber cumplido su sueño desde pequeña y confiaba en poder seguir progresando en el deporte.

Por otro lado, Elsa Fernández, fue medalla de bronce en la categoría infantil de 12 a 14 años. Su pasión por la gimnasia rítmica despertó pronto, a sus cuatro años de edad imitando los pasos de su hermana mayor.

Sara León recibió la medalla de bronce en la categoría senior, nivel que cuenta con el mayor número de equipos participantes. En su caso, sus comienzos en el deporte fueron gracias al apoyo de su madre que la apuntó enseguida a una escuela de gimnasia rítmica. Con el tiempo decidió centrarse en la modalidad individual donde sobresalía respecto a las demás con su ejercicio de cuerda.

Algo parecido sucedió con su compañera de equipo, Alejandra García, que subió al podio tras conseguir la tercera posición. García por su parte no dejaba lugar a las dudas en cuanto a su futuro y con ocho años le dijo a su madre que quería ser gimnasta.

Todas ellas forman parte del Club Rítmica Vitoria, una institución con gran renombre dentro del panorama nacional.

Las arquitectas de todo este proceso son sus profesoras, Paula Orive y María Ereñaga, que han sabido exprimir al máximo el talento de sus alumnas en la modalidad causándole numerosos éxitos al club alavés.

Aitana Hernando concluía el homenaje agradeciendo a estas brillantes gimnastas por «llevar el nombre de la ciudad fuera de fronteras».