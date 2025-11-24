La atleta mirandesa Leyre Vargas es subcampeona en el autonómico de marcha Además de este resultado en sub-16, Leire González, en sub-12, se colgó el bronce en el Cross de Atapuerca

Intenso y fructífero fin de semana el que han tenido los atletas del CD AMA con tres citas en el calendario y dos medallas.

Atapuerca acogía una nueva edición del cross para categoría inferiores y relevos mixtos, al que acudieron 24 atletas. Leire González, en sub-12, se colgaba el bronce y el sub-10 Íñigo Madrid era sexto. En cuanto a los relevos mixtos fueron dos los equipos representantes, siendo el joven el mejor posicionado con un meritorio decimoprimer puesto. El conjunto lo componían Álvaro Terrados, María Abal, Miguel Corcuera y Clara Ruiz.

El Campeonato Autonómico de Marcha contó con la presencia de Leyre Vargas, quien tuvo una magnífica actuación en los 3000 marcha sub-16, proclamándose subcampeona. Esta atleta mejoró su marca y logró la mínima para el Campeonato de España de invierno de promoción, que se celebrará el próximo 14 de diciembre en O Barco de Valdeorras (Ourense).

Por último, también en Atapuerca tenía lugar el Cross Internacional de Atapuerca, con presencia de 9 atletas mirandeses, y el Campeonato de España de Cross por Clubes con la participación del equipo femenino sub- 18. El balance es una gran participación del CD AMA que se midió, en sendas citas, con los mejores del país y defendieron muy bien los colores del club, a pesar de no meterse en los primeros puestos.