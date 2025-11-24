El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Es habitual que haya representación mirandesa en el podio. E. C.

La atleta mirandesa Leyre Vargas es subcampeona en el autonómico de marcha

Además de este resultado en sub-16, Leire González, en sub-12, se colgó el bronce en el Cross de Atapuerca

Ángel Garraza

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

Intenso y fructífero fin de semana el que han tenido los atletas del CD AMA con tres citas en el calendario y dos medallas.

Atapuerca acogía una nueva edición del cross para categoría inferiores y relevos mixtos, al que acudieron 24 atletas. Leire González, en sub-12, se colgaba el bronce y el sub-10 Íñigo Madrid era sexto. En cuanto a los relevos mixtos fueron dos los equipos representantes, siendo el joven el mejor posicionado con un meritorio decimoprimer puesto. El conjunto lo componían Álvaro Terrados, María Abal, Miguel Corcuera y Clara Ruiz.

El Campeonato Autonómico de Marcha contó con la presencia de Leyre Vargas, quien tuvo una magnífica actuación en los 3000 marcha sub-16, proclamándose subcampeona. Esta atleta mejoró su marca y logró la mínima para el Campeonato de España de invierno de promoción, que se celebrará el próximo 14 de diciembre en O Barco de Valdeorras (Ourense).

Por último, también en Atapuerca tenía lugar el Cross Internacional de Atapuerca, con presencia de 9 atletas mirandeses, y el Campeonato de España de Cross por Clubes con la participación del equipo femenino sub- 18. El balance es una gran participación del CD AMA que se midió, en sendas citas, con los mejores del país y defendieron muy bien los colores del club, a pesar de no meterse en los primeros puestos.

