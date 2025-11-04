El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Teo Madrid se colgó la medalla de bronce. CD AMA

La atleta mirandesa Leire González gana en su categoría el Cross Internacional de San Sebastián

El hipódromo de Lasarte acogió el triunfo de la sub-12, así como el tercer puesto de Teo Madrid, en sub-14

Ángel Garraza

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:05

La competición continúa para los atletas del CD AMA y con buenas noticias. Deportistas mirandeses se desplazaban a Lasarte para participar en la edición número 41 del Cross Internacional de San Sebastián. La expedición regresaba con dos medallas, la de oro conseguida por la sub-12 Leire González y la de bronce que se colgó Teo Madrid en la categoría sub-14.

Destacaron también Vega Calleja, en categoría sub-16, con su quinto puesto y el máster 45 José Rodríguez, que atravesaba la línea de meta en séptima posición.

Por equipos, las chicas sub-16 terminaron en sexta posición mientras que, en ese mismo tramo de edad, los chicos lograban el octavo puesto.

Este próximo domingo, en Melgar de Fernamental, se disputará el Campeonato Provincial de Cross.

