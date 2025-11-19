La atleta mirandesa Clara Ruiz campeona en Vitoria
Marta Ruiz fue segunda, Laura Ruiz, cuarta y Beatriz Díaz, quinta en la Carrera Popular de La Blanca
Ángel Garraza
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:04
El CD AMA continúa su andadura esta temporada. En esta ocasión les ha tocado representar al club mirandés a cuatro atletas pertenecientes a la Escuela de Adultos, que han obtenido unos magníficos resultados en la Carrera Popular de La Blanca que se celebró en Vitoria. No en vano, Clara Ruiz se proclamaba campeona atravesando en primera posición la línea de llegada, seguida por la también atleta mirandesa Marta Ruiz. Por su parte, Laura Ruiz era cuarta mientras que Beatriz Díaz concluía la cita en quinta posición.
El próximo domingo tendrá lugar una nueva edición del Cross de Atapuerca con una nutrida participación mirandesa. En esta cita los equipos sub-16 y sub-18 disputarán el Campeonato de España.