El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las mirandesas participaron en la carrera popular. CD AMA

La atleta mirandesa Clara Ruiz campeona en Vitoria

Marta Ruiz fue segunda, Laura Ruiz, cuarta y Beatriz Díaz, quinta en la Carrera Popular de La Blanca

Ángel Garraza

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:04

Comenta

El CD AMA continúa su andadura esta temporada. En esta ocasión les ha tocado representar al club mirandés a cuatro atletas pertenecientes a la Escuela de Adultos, que han obtenido unos magníficos resultados en la Carrera Popular de La Blanca que se celebró en Vitoria. No en vano, Clara Ruiz se proclamaba campeona atravesando en primera posición la línea de llegada, seguida por la también atleta mirandesa Marta Ruiz. Por su parte, Laura Ruiz era cuarta mientras que Beatriz Díaz concluía la cita en quinta posición.

El próximo domingo tendrá lugar una nueva edición del Cross de Atapuerca con una nutrida participación mirandesa. En esta cita los equipos sub-16 y sub-18 disputarán el Campeonato de España.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  2. 2 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  3. 3 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  4. 4 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  5. 5

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  6. 6 Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo
  7. 7 Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  8. 8

    La alcaldesa de Santurtzi apartó a su concejala de Seguridad un día antes del examen presuntamente filtrado a un policía
  9. 9 Mas 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  10. 10

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La atleta mirandesa Clara Ruiz campeona en Vitoria

La atleta mirandesa Clara Ruiz campeona en Vitoria