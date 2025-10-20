AMA se trae cuatro medallas a Miranda en el arranque de competición

Toni Caballero Miranda de Ebro Lunes, 20 de octubre 2025, 17:42 Comenta Compartir

El Club de Atletismo AMA comenzó su curso deportivo el pasado din de semana y lo hizo «de manera muy intensa» y con un gran rédito de podios.

Una expedición de la entidad mirandesa se desplazó hasta Aranda de Duero para participar en el Cross de la Constitución, que finalizó el sábado con unos magníficos resultados. La atleta mirandesa Leire González se colgó el oro en la carrera sub 12, mientras que el veterano José Luis Lobo se hizo con la medalla de plata.

También participaron la Máster Beatriz Diez -quinta-, la sub 16 Vega Calleja, que acabó en séptima plaza; y José Rodriguez, Teo Madrid y Samuel Caballero, que fueron novenos en Máster, sub 14 y sub 10, respectivamente. En esta misma categoría de menos de 10 años, Elisa Rodríguez fue décima.

Un día más tarde, los mirandeses viajaron a Amorebieta para tomar parte en el 71 Cross de Zorrotza, una prueba en la que Leire González volvía a proclamarse campeona mientras que su compañero Mikel Etxebarría se llevó el bronce, también en categoria sub 12. Por su parte, José Luis Lobo fue cuarto y Beatriz Diaz, quinta.

Por último, destacar que durante el fin de semana del puente del Pilar, en Madeira, Portugal, se celebró el Campeonato Europeo en categoría Master con representación mirandesa. En esta línea, el archiconocido Raúl Quero disputó los 300 metros vallas y finalizó decimoquinto.