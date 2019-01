'Campeona de la semana' El Leioa Waterpolo no sabe de derrotas Las jugadoras del Leioa Waterpolo que no conocen la derrota desde el año pasado. Vanesa Freire es la capitana de un equipo que solo ha concedido un empate desde el 17 de noviembre de 2018 JON ANDER GOITIA Martes, 29 enero 2019, 07:27

Les pido que hagan un ejercicio de memoria. Retrocedan hasta el 17 de noviembre de 2018 y recuerden todo lo que sucedió aquel día. No pueden consultar en internet. Prohibido. Se presenta complicado, por no decir casi imposible, acordarse de algo tan lejano en el tiempo, ¿verdad? Pongamos unos ejemplos. Aquel día España presentó las 953 canciones que aspiraban a ir a Eurovisión, Micky Mouse se preparaba para soplar 90 velas y el número premiado de la Lotería Nacional fue el 12.531. Pues bien, ese 17 de noviembre también fue el último día en el que el Leioa Waterpolo paladeó el amargo sabor de la derrota. Desde entonces, seis jornadas imbatidas. 73 días en los que han derrotado a cinco equipos y únicamente han concedido un empate. Con esta racha las vizcaínas se han aupado hasta el tercer escalón de la Primera División, igualando por el momento la mejor marca de su historia que lograron en la campaña 2015/2016.

Es por ello que EL CORREO ha querido distinguirles como 'Campeonas de la semana'. «Estamos muy contentas por el reconocimiento. Ha sido una primera vuelta expectacular», celebra Vanesa Freire, capitana del equipo, tras rebasar el ecuador de la temporada. En este primer largo en la piscina han conseguido anotar 6 victorias a su casillero en los 9 partidos disputados. Ahora han comenzado a dar las primera brazadas de la segunda vuelta con el objetivo de «repetir» lo cosechado hasta día de hoy. Por el momento van por el buen camino: el primer partido lo han completado con una nueva victoria. Aunque, eso sí, saben que los resultados son fruto del «gran esfuerzo realizado» y que la competición no permite «relajarse». «Siempre tratamos de mantener los pies en el suelo».

«Entrenamos hasta las once de la noche, después de trabajar o estudiar» Vanesa Freire

Cuando los vecinos de Leioa se encuentran preparando la cena o incluso algunos apagan las luces del dormitorio para dormir, en ese momento las jugadoras de waterpolo encienden los focos del polideportivo. «Entrenamos de 21.00 horas a 23.00». ¿Por qué tan tarde? No cuentan con piscina propia y tienen que esperar a que los usuarios del Polideportivo Sakoneta salgan de la misma para poder colocar las porterías y empezar los ejercicios. Se ponen el bañador, ajustan el gorro y vuelven al agua, una práctica que repiten a diario. «Entrenamos todos los días de la semana».

«No nos gusta nadar»

No viven de ello, sin embargo su implicación es digna de admirar. «Tenemos nuestro trabajo fuera de la piscina, pero estamos muy comprometidas con el equipo». Aunque, ello no les evita tener que hacer auténticos malabares para cuadrar su agenda con los entrenamientos. «Te intentas organizar como puedes, pero ya estamos acostumbradas», confiesa la capitana. Sin embargo, a lo que todavía no han conseguido amoldarse es a los entrenamientos de natación. «Nadar es lo que menos nos gusta entrenar», bromea Vanesa Freire, aunque es consciente de su importancia de cara a poder rendir al máximo en los encuentros.

Freire hace 20 años que se puso el gorro de waterpolo, -para ello no tuvo que abandonar el agua, ya que antes practicaba natación- exactamente los mismos que tiene el club. Dos décadas en las que el Leioa Waterpolo ha vivido un ascensión meteórica. Esta es la octava temporada consecutiva del equipo vizcaíno en la Primera División del waterpolo femenino. Ahora, tras asentarse en la categoría ya tienen la mira puesta en la máxima división, la Liga Premaat. «Sabemos que es complicado, pero vamos a luchar por conseguirlo». Y para ello nada mejor que contar con una piscina que se convierte en un infierno para las visitantes. «Es nuestra olla a presión», describe.