«El voleibol no es fútbol, de esto no se puede vivir» La jugadora bilbaína feliz tras firmar su regreso a las pistas.

Con tan solo 27 años la bilbaína María Larrakoetxea tiene ya un mundo a sus espaldas, pero sobre todo los pies en el suelo. Hace apenas unos días ha terminado sus estudios de Marketing y Gestión Empresarial, una carrera por la que abandonó la élite del voleibol nacional hace tres años, después de haber sido campeona y subcampeona de liga y Copa e internacional con la selección nacional en todas sus categorías inferiores. Acaba de empezar a trabajar en la Cámara de Comercio de Bilbao, una nueva etapa en su vida que compaginará con su vuelta al volei, en las filas del CV Sestao, enrolado en la segunda división nacional.

«Estoy muy contenta, tenía muchas ganas de volver y la verdad es que este es un equipo con un gran grupo en todos los sentidos y estoy muy ilusionada», relata a este periódico. Con el conjunto de la margen izquierda ya se ejercitó las últimas semanas de la pasada campaña, por lo que conoce a la perfección a todas sus integrantes. La colocadora es la única incorporación de este verano. «El año pasado después de ir a verlas algunos partidos Paki Blanco -la preparadora- me ofreció entrenar con ellas para ayudarles en la recta final. Fue surgiendo la idea de continuar y cuando me propusieron yo encantada».

Larrakoetxea aportará sobre la pista toda su experiencia, esa que acumula desde que con 17 años hiciera las maletas rumbo a Tenerife, al Aguere, donde nada más llegar pudo disfrutar de la consecución del título de la Superliga, la máxima categoría del voleibol nacional. «Yo era la más pequeña, el último mono, pero me vino genial poder estar con jugadoras tan buenas, mejoras muchísimo», declara, reconociendo que las primeras semanas fuera de casa y tan lejos se le hicieron «muy duras». «Ya me habían llamado con 16 años pero mi madre no me dejó. La siguiente vez ya le dije 'o me voy, o me voy'. Al principio lo pasé mal pero luego mereció la pena. Te haces rápido a la rutina de estudiar y entrenar tres o cuatro horas por la tarde con un equipo de tanto nivel. Fue una experiencia que me hizo crecer en todos los ámbitos».

Luego la bilbaína pasó por otros equipos punteros como el UCAM Murcia, el Extremadura Arroyo, el Iruña y el Ciutadella Menorca. En este último fue donde en 2016 decidió poner fin a su periplo deportivo abandonando el voleibol y regresando a Euskadi para formarse académicamente. «Me costó bastante tomar la decisión pero sabía que era lo correcto. El voleibol no es fútbol, de esto no se puede vivir en general en España, y pensando en qué futuro quería tener eso era lo que tenía que hacer. Había empezado los estudios a distancia estando fuera pero no podía apenas seguirlos, los tenía un poco abandonados», confiesa.

Inicios en el colegio

Ahora no dejará del todo los apuntes y los exámenes ya que además del trabajo en el departamento de internacionalización de la Cámara de Comercio de la villa, Larrakoetxea aprovechará antes de ir a entrenar a La Benedicta para estudiar inglés y francés. «Voy a estar a tope», bromea. Toda una vida ligada a un deporte que descubrió en el colegio Madre de Dios de San Ignacio. «Empecé a jugar porque las niñas se apuntaban. Poco a poco fui destacando, también porque era la más alta (ahora mide 1,79), y me empezaron a llamar de la Selección Española, para hacer concentraciones y jornadas de tecnificación en Semana Santo o en Verano», recuerda.

Desde ahí todo fue rodado. Paso a paso hacia arriba, hasta Primera, una categoría, la ahora bautizada Liga Iberdrola, a la que le encantaría regresar con el CV Sestao. «Estaría genial pero ya solo el hecho de poder representar a Bizkaia y a Euskadi me hace muchísima ilusión porque nunca había jugado en una liga con un equipo de aquí». Por ello confiesa que su principal objetivo ahora es «disfrutar». El campeonato arranca para ellas este mismo sábado en la pista del Voley Playa Madrid. «No renunciaremos a nada. Este año es el segundo del equipo en la categoría y está más asentado. Las chicas son conscientes de que pueden ganar a cualquiera y vamos a ir a por todas».