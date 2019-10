Voleibol El Sestao regresa de vacío de Lugo Las jugadoras sestaoarras unidas en la cancha gallega. / C.V.SESTAO Las vizcaínas sucumbieron ante el Arenal Emevé, uno de los equipos más en forma de la liga EL CORREO Sábado, 19 octubre 2019, 23:57

El CV Sestao no pudo sorprender al poderoso Arenal Emevé en su visita a Lugo. El equipo verdinegro mejoró sus prestaciones respecto a la última jornada, pero no fue suficiente para contrarrestar el poderío de un rival que mostró las credenciales que le avalan como uno de los más firmes aspirantes al ascenso a la Liga Iberdrola, categoría que perdió la pasada campaña. Derrota por 3-0 (25-16, 25-12 y 25-18) antes de recibir el próximo sábado en La Benedicta al Autos Cancela Zalaeta, otro equipo confeccionado para estar en la parte alta. El calendario no da tregua a las sestaoarras.

El desarrollo del partido fue similar al del primer desplazamiento a la cancha del Voley Playa Madrid. Intercambio de puntos hasta mediado el set y, a continuación, errores no forzados que acaban sacando del juego a las de Paki Blanco. Con el 2-0, las vizcaínas experimentaron una ligera mejoría en la tercera manga que no fue suficiente.

«Sabíamos que iba a ser muy complicado y así fue. Empezamos muy bien, manteniendo nuestras señas de identidad, sobre todo en defensa, pero al final el Emevé acabó imponiendo su superioridad. Es muy buen equipo y lo han demostrado. En el segundo set hemos acusado el golpe del primero y ya en el tercero hemos encontrado buenos momentos, pero nos ha faltado ritmo y continuidad. No nos acabamos de adaptar al cambio de estilo en el juego y esperemos que las jugadoras no lo acusen anímicamente», subraya el presidente del CV Sestao, César Ruiz.

«Quizás este año la liga es más difícil y competitiva que el año pasado, pero tenemos la experiencia de un inicio muy duro y lo sacamos adelante. La clave está en mantener el ánimo de las jugadoras y remontar cuando llegue un calendario más favorable», añade Ruiz.