Voleibol Duelo clave para el CV Sestao en el fortín de La Benedicta CV SESTAO El equipo verdinegro recibe mañana (19.30 horas) al Aguere Ciudad de La Laguna en un partido que puede ser decisivo para su futuro

El CV Sestao encara mañana un partido que puede ser clave para su futuro en la Superliga 2. Las verdinegras reciben en La Benedicta (19.30 horas) al Aguere Ciudad de La Laguna, su rival más directo por la permanencia. La victoria dejaría al equipo de Paki Blanco con el objetivo al alcance de la mano. Y es que con solo cuatro jornadas por disputarse y doce puntos más en juego el CV Sestao aventajaría a las tinerfeñas en seis más el average particular si su rival no consigue forzar el tie break.

La motivación, por lo tanto, es máxima y el apoyo de los aficionados será como siempre clave en una pista que se ha convertido en un fortín en esta segunda vuelta. Por ello, la tarea del cuerpo técnico esta semana está más enfocada al aspecto anímico y a que las jugadoras se liberen de presión y pasen página tras el borrón del pasado fin de semana en Tenerife.

El viaje a Canarias fue una auténtica pesadilla. Los problemas en el desplazamiento, que retrasaron varias horas la llegada a la isla, se vieron más reflejados en la cancha del Cuesta Piedra. «Lo que pasó no tiene explicación técnica ni táctica. No estábamos en el campo. Entramos en un bache del que no conseguíamos salir y el rival, si hacer nada del otro mundo, se llevó el partido. No hicimos nada de lo que habíamos entrenado y cometimos errores que no son normales. Tenemos que sacar conclusiones y borrar este partido como si no hubiera ocurrido. Fue un fin de semana horrible», subraya Blanco.

La entrenadora vizcaína admite que una victoria puede valer la permanencia, pero quiere descargar de presión la plantilla y tiene plena confianza en que el público, una vez más, responderá. «Ganar puede suponer tener el objetivo en la mano porque además de lo que sumamos nosotras ellas no lo hacen. Tenemos capacidad y juego para hacerlo y necesitamos el apoyo de la gente. Esperamos que, a pesar de que en Sestao se celebran ese día los Carnavales, vengan a animarnos porque el equipo se motiva mucho», recalca.