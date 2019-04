CV Sestao «Hemos creado más afición al voleibol de la que hubiéramos imaginado» La plantilla verdinegra ha sabido aguantar con un equipo plenamente formado en casa. / C.V.SESTAO La entidad verdinegra ha logrado mantenerse en la Superliga 2 en el año de su debut en la categoría con escasos recursos económicos y jugadoras de la cantera AZAHARA GARCÍA Martes, 30 abril 2019, 22:27

El Sestao se había marcado como meta mantener la categoría en su año de debut en la Superliga 2. Con los deberes hechos, toca hacer balance de lo que ha sido la temporada y asimilar todo lo que ha ocurrido en esta intensa campaña. El presidente del club verdinegro, César Ruiz, repasa para EL CORREO tanto los aspectos positivos como los negativos de estos últimos meses.

-El objetivo se ha cumplido, ¿eso supone un balance positivo de la temporada?

-Muy positivo. Estamos muy contentas de haber logrado salvar la permanencia sabiendo que somos un club humilde que juega solo con canteranas.

-Hay que reconocer que la liga empezó mal, con muchas derrotas seguidas.

-Fueron unas semanas muy duras, sobre todo para las jugadoras. Veníamos de ganarlo todo en la categoría anterior y, de repente, comienzas a perder un partido detrás de otro. Fueron unos días difíciles porque, además, tener que viajar durante cinco horas sabiendo que no se ha hecho un buen papel no es plato de buen gusto para nadie.

-¿Se desanimó el banquillo?

-La entrenadora, Paki Blanco, trabajó mucho ese aspecto en las sesiones de trabajo instando a las jugadoras a que se tomaran estas primeras jornadas como un proceso de aprendizaje. Que le fueran tomando la medida a la competición mientras llegaban los buenos resultados.

-Resultados positivos que terminaron por llegar.

-El punto de inflexión fue ganar al Zalaeta, que ha quedado líder. Les pillamos recién llegados de la Copa de la Princesa y supimos aprovechar bien nuestra oportunidad. Esa victoria nos hizo darnos cuenta de que no teníamos que conformarnos con ganar solo a los equipos de nuestro nivel, sino que la liga era mucho más que eso y que podíamos disputar cualquier encuentro. De hecho, también ganamos al Torrejón que ha quedado sexto. Superar esos dos retos hizo que el equipo creyera en sus posibilidades.

El presidente del conjunto de la Margen Izquierda, Carlos Ruiz. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ

-Cosechar victorias frente a los clubes más fuertes y también el apoyo de la afición.

-Eso ha sido lo más sorprendente de todo. Ver que en La Benedicta se juntaban alrededor de 400 personas de todas las partes de Bizkaia para vernos ha sido algo impresionante. Ha sido la clave para las victorias de los últimos partidos en casa, pero también lo que nos ayudó a levantar los ánimos al principio.

Creando cantera

-¿Se ha creado afición al voleibol en Sestao?

-Más de la que hubiéramos imaginado. La gente no solo ha venido a vernos cuando hemos jugado en casa, sino que también ha seguido los partidos por las diferentes plataformas en las que los hemos subido. Además, se ha notado una evolución también en los aficionados que los primeros partidos no sabían demasiado de este deporte y pasada la mitad de la liga ya se acercaban a decir que tal o cual jugada habían sido buenas.

-¿Se ha incrementado el número de niñas que quieren aprender a jugar?

-Hasta ahora nosotros siempre dábamos cabida a todas las niñas y jóvenes que se apuntaban a nuestra escuela. Pero, por primera, vez vamos a tener que dejar a gente fuera porque el espacio que tenemos es el que es y no da para más. Estamos pensando en hacer una lista de espera para dar opciones a más gente pero lo cierto es que nos estamos viendo sobrepasados por la situación.

«No es cierto que se está dando un impulso al deporte femenino. Quizás ocurra en el fútbol pero no en el resto de disciplinas»

-¿Los patrocinadores también se han fijado más en el CV Sestao?

-Deben ser los únicos que no se han dado cuenta del gran espacio que hemos llenado en el municipio. No hemos recibido más atención por parte de ningún patrocinador y los que tenemos se han acercado a nosotros a base de mucho insistir. No es cierto eso de que se está dando un impulso al deporte femenino, quizá este ocurriendo en el futbol, pero no en el resto de disciplinas.