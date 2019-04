«No es un sueño, es una realidad». Las jugadoras del Zubileta Evolution Zuazo describían este miércoles de esa manera sus expectativas ante la fase final de la Copa de la Reina de balonmano que se disputará este fin de semana, a partir del viernes, en el polideportivo Lasesarre de Barakaldo. La localidad fabril recibirá a más de sesenta periodistas acreditados y a cientos de aficionados de los siete equipos que, junto con el local, se medirán en una primera ronda de cuartos, luego en semifinales y por último en la gran final. El cuadro de competición lo forman el Bera Bera donostiarra, Gijón, Aula Valladolid, Granollers, Rocasa Gran Canaria, Málaga y Elche, este último, primer rival del Zuazo el viernes a las 21.00.

Las ilicitanas son un escollo no desdeñable, según reconoció Joseba Rodríguez 'Jaito', entrenador de las baracaldesas, aunque éstas no albergan dudas de que harán algo importante. La afición fabril, explicaron las chicas del Zuazo, está expectante porque todo el municipio se ha involucrado a fondo en el acontecimiento. Mientras tanto, la plantilla posó este miércoles en Lasesarre, donde ya lucía la pista sintética para la competición, una que también se emplea en la Liga. El lema con el que el Zuazo saltará a la cancha, de un verde concebido para las retransmisiones de televisión, es muy explícito sobre la actitud de la entidad ante el reto deportivo: «No sólo queremos disfrutar, vamos a llegar a la final», remacharon las jugadoras.

Los gestores del Zuazo no dejaron de insistir en que esta edición de la Copa de la Reina marcará un hito en la trayectoria del club y reforzará su prestigio y el de Barakaldo ante la Federación Española de Balonmano. También se felicitaron por el apoyo que en materia de transporte público va a brindar la Diputación durante el fin de semana, y por el respaldo del Ayuntamiento.

A mediodía, mientras los periodistas anotaban estas muestras de agradecimiento, desde el interior del polideportivo se oyó el poderoso grito de guerra que la plantilla del Zuazo dio en el exterior del pabellón cuando posó para los reporteros gráficos. Esta edición de la Copa es fantástica para ellas y realmente histórica para el club al disputarse en su feudo. «De cara a la fase final nos ha venido muy bien la competición liguera», aseguró 'Jaito'. «Nos hemos conjuntado, tenemos muchísima más confianza. Ellas llegan muy bien preparadas y dan el máximo», agregó. Las jugadoras asintieron al unísono, y siete de ellas, un improvisado 'siete', detallaron a EL CORREO lo que sentían antes de encarar una aventura que puede cambiar sus vidas.

Maddi Aalla-Portera

«Barakaldo se está volcando con nosotras»

El choque de cuartos con el Elche no le da miedo a esta guardameta, y una de las capitanas, aunque admite que es un hueso complicado. «Van terceras en la Liga y nos han derrotado las dos veces que nos hemos enfrentado». Pero Maddi confía en sus posibilidades y las de sus compañeras. «Somos un gran equipo y competiremos hasta el final». El Zuazo está dispuesto a exprimir el factor cancha y por eso motivo el aliento de la grada será clave. «El polideportivo de Lasesarre va a estar lleno, Barakaldo se está volcando con nosotras», constata la jugadora, que se alegra de que «muchas personas que estos días se están acercando a los partidos son caras nuevas».

Estibaliz Velasco-Extremo izquierdo

«Somos amigas y eso ayuda en los malos momentos»

«¿Cuánto tiempo llevo en el Zuazo? Ya no lo sé; desde el alevín. El balonmano me gustó en cuanto lo vi. Empecé con otras niñas, alguna de ellas está ahora en este equipo». Estibaliz está encantada con el empeño que las autoridades locales han puesto en la fase final. «Tener a nuestro público supone un poquito de presión, pero todo esto lo vamos a sacar adelante. Si ganamos en el partido del Elche, estamos en la final», pronostica. Los nervios no representan un hándicap para la canteran. «Ya se empiezan a notar, pero si te concentras bien, desaparecen. Somos un grupo muy unido, sobre todo muy amigas, y eso ayuda en el campo en los malos momentos». Velasco asegura que las capitanas mandan en el equipo, pero también lo unen, y la plantilla tampoco necesita que le digan lo que tiene que hacer. «Somos bastante responsables».

Ainhoa Hernández-Pivote

«Lo que podemos hacer por Barakaldo es pelear»

Ainhoa Hernández, internacional y capitana, tiene una complicada misión ante sus compañeras. Debe inspirar calma al vestuario aprovechando su experiencia en las grandes citas del balonmano. «Tengo muchas ganas de que empiece la competición», reconoce. «La expectación que se está creando aumenta nuestra ilusión y también el sentido de la responsabilidad para hacer un buen papel. Lo menos que podemos hacer por Barakaldo es pelear hasta el final», declara. No es una tarea sencilla, pero la tensión de los momentos previos la daba por bien empleada a Ainhoa si al final todo sale bien. Y no se trata sólo de los resultados.«El torneo está haciendo crecer la afición por el balonmano. Ése es el objetivo de todo esto, que la gente se enganche y disfrute del espectáculo».

Paula Valdivia-Extremo derecho

«Queremos devolver el cariño a la gente»

Será la segunda vez que Paula disputará una Copa. Sin embargo, la internacional andaluza acude con la misma autoexigencia de la primera vez. «Jugar en casa, con tu afición, es un sueño para cualquier deportista». Toda la inquietud que pueda estar experimentando en estos días previos a la fase final los está transformando en energía positiva. «Sentimos el calor de nuestra gente y queremos devolver todo ese cariño en forma de esfuerzo y trabajo duro», asegura. No se considera obligada a ser finalista por el mero hecho de ser anfitriona de la Copa, pero el deseo de satisfacer a los aficionados la llevará lejos en la cancha.

Alexandra Gil-Lateral izquierdo y derecho

«Tenemos el mejor equipo de los que he conocido»

Cumple cinco años en el Zuazo tras haber pasado por el Balonmano Castro. La veterana Sandra cuenta con perspectiva para evaluar la trayectoria del club. «El equipo de este año está superunido, hay chicas jóvenes y te inspiran. Para mi gusto es el mejor de los que he conocido, y eso que hemos jugado competición europea en años anteriores». Sandra ha conocido a entrenadores que han llevado al club de Barakaldo a la fase final de la Copa, pero «a estas niñas las veo muy metidas con el técnico actual». La jugadora se lo confesó al entrenador. «Somos un equipo muy joven, pero en pista es superfácil jugar con ellas. Te enseñan, por supuesto; y cuando les dices algo son superagradecidas, dan el 200%, sacan todo lo positivo de las derrotas». Sandra está dispuesta a pasárselo bien este fin de semana, pero ganando. Cree que el cóctel que mezcla ambición y jugar en casa rendirá frutos. «A nuestro público le ilusiona mucho la Copa. Quizá no le hemos dado las victorias que esperaban, y éste sería un buen final».

June Loidi-Lateral derecho

«Sólo quería llegar a senior y mira dónde estoy»

Es su primera Copa de la Reina y la determinación se percibe en el rostro de esta internacional. «Cuando era muy pequeña mi objetivo era llegar simplemente al senior de mi club, el Sanlo de Elgoibar, y mira dónde estoy». La joven admite que la fase final de Lasesarre no va a ser fácil, y cada partido se dibuja en su mente como un escalón complicado, pero le reconforta saber que el Zuazo ya es capaz de plantar cara a cualquiera. «Los equipos que han llegado hasta la fase final son muy buenos», admite Loidi, pero no por ello piensa que el título sea una quimera, sino algo posible, por mucho trabajo que requiera. «¿Si tuviera que elegir entre ser internacional y campeona de Copa?». June escapa airosa de esa pregunta. «Son vivencias diferentes. A internacional llegas por el trabajo de tu equipo, y este último es lo que te lleva a la final».

Alba Sánchez-Central

«¿Por qué no intentarlo y hacer grandes cosas?»

Alba es feliz en Barakaldo, adonde llegó esta temporada procedente del Adesal de Córdoba. Tiene ganas de asentarse en Bizkaia. «Ya no queda nada para que empiece todo esto, y nosotras estamos aquí. ¿Por qué no vamos intentarlo. ¿Por qué no vamos a hacer grandes cosas?». Por supuesto que la Copa le vale como experiencia competitiva, pero «lo que yo quiero realmente es ganar y dejar al club lo más alto posible». Alba adora el balonmano, un deporte que se lo ha dado todo, «mi vida mi mundo y mis amigos». «El mío es un equipo increíble», continúa. «La adaptación ha sido muy fácil. Considero Barakaldo como mi casa y eso que sólo llevo un año aquí». Por todo ello, y por su espíritu ganador, Alba Sánchez apuesta por ella y sus compañeras al 100%. «Seguro que llegamos a la final, y luego ya se verá». Si le plantean a Alba por el rival que desearía en ese gran partido, ella no lo duda. «El Bera Bera».