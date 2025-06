La malagueña Julia López, de 22 años, pelea por el Abierto de Estados Unidos en su debut en este major La nueva generación dorada del golf femenino español no deja de exhibirse en los torneos más importantes del calendario

Carlos Nieto Lunes, 2 de junio 2025, 18:30 | Actualizado 18:55h.

La nueva generación dorada del golf femenino español no deja de exhibirse en los torneos más importantes del calendario. Si hace un mes fue la castellonense Carla Bernat (21 años) quien se impusiera en el Masters de Augusta –de categoría amateur–, esta última semana ha catapultado a Julia López (22) a la primera plana después de pelear el domingo, en la última jornada, por levantar el US Open en el campo de Erin Hills (Wisconsin).

Julia López se despide de su gran semana en el @uswomensopen con varias enseñanzas y un mensaje para su #Benahavis.



Esto es sólo el principio, Julia 😀.



🗣️"He disfrutado mucho jugando bajo presión."



🗣️"Me llevo una gran experiencia de esta semana."



🎥 @USGA pic.twitter.com/M5Tzrm2DBY — rfegolf (@rfegolf) June 2, 2025

La joven malagueña terminó colíder la primera jornada y llegó a la ronda definitiva a un solo golpe de la sueca Maja Stark, a la postre ganadora del Abierto de los Estados Unidos. En su debut en el major americano, López disputó el partido estelar, el que acapara todas las miradas. Su mal inicio, con dos bogeys en los primeros tres hoyos, le hizo bajar posiciones y tras un irregular rendimiento descendió hasta la decimonovena posición con una tarjeta de +1 tras conceder siete golpes.

Fue, sin duda, una experiencia para terminar de curtir en el máximo nivel a la enésima representante de una generación que promete soñar a lo grande. A la navarra Carlota Ciganda y a la malagueña Azahara Muñoz todavía se le resiste levantar el primer grande para el golf femenino español. Ahora, además de López y Bernat, las Carolina López-Chacarra (21 años y hermana de Eugenio, ex del LIV y ahora triunfador en el DP World Tour), Paula Martín-Sampedro (19), Cayetana Fernández (20) o Andrea Revuelta (19) garantizan un futuro prometedor.

«Sé que volveré más fuerte»

«No era el resultado que soñaba, pero me quedo con todo lo aprendido. Sé que volveré más fuerte», lanzó Julia López, que logró su mejor posición en un major tras los puestos 72 y 29 de los últimos British, Fue la mejor española en el US Open por delante de López-Chacarra (+7) y de Ciganda y Martín-Sampedro, que no pasaron el corte.