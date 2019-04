Zuazo Balonmano «Nos dejaremos la piel por llegar a la final» El técnico del conjunto baracaldés, 'Jaito', celebrando un gol junto a sus jugadoras. / FERNANDO GÓMEZ El técnico del Zuazo, Joseba Rodríguez 'Jaito', al igual que toda la plantilla fabril, quiere brindar una alegría en la Copa de la Reina, una cita que ha devuelto la ilusión por el balonmano a Barakaldo AZAHARA GARCÍA Martes, 23 abril 2019, 22:57

A medida que se va acercando la fecha del primer partido de la XL Copa de la Reina, que dará el pistoletazo de salida este viernes en Barakaldo, aumenta la ilusión de las jugadoras del Zuazo por disputar el torneo ante los suyos. La organización de un evento de esta magnitud, que recala por primera vez en Euskadi y es un hito para la entidad rojinegra, requiere del trabajo duro de mucha gente y las fabriles quieren agradecer todo ese esfuerzo dejándose la piel en la cancha. El viernes, las de la Margen Izquierda debutan contra el Elche, un partido para el que su técnico, Joseba Rodríguez 'Jaito' ha decidido no cambiar la rutina de sus entrenamientos. Eso sí, sin olvidar la mentalidad ganadora, pues el objetivo es alcanzar la final.

–Se acerca el gran momento, ¿cómo se están viviendo estos días en el club?

–Con más ganas que nervios. Durante las últimas semanas no se hace más que hablar de la Copa y eso está generando mucha ilusión, no solo dentro del club, sino también en todo el mundillo del balonmano. La gente nos pregunta por el campeonato y se empieza notar que hay muchas ganas también entre la hinchada y entre los vecinos de Barakaldo en general.

–¿Gana fuerza el balonmano femenino por el 'efecto Copa'?

–Eso habrá que comprobarlo cuando pase el campeonato y se vea si las caras nuevas se quedan dentro de la afición o si es algo pasajero, pero lo que sí notamos es que se está hablando mucho más del Zuazo y eso ya es algo muy importante para un club de cantera. Es bonito que nuestras jugadoras sean las protagonistas de las charlas deportivas que se generan en el pueblo y que la gente sepa que en Barakaldo hay un equipo de balonmano femenino que juega en División de Honor.

«Notamos que se está hablando más del Zuazo y eso es muy importante para un club de cantera»

–¿Qué supone para un club como el Zuazo ser anfitrión en un acontecimiento deportivo como la Copa de la Reina?

–Es un hito muy importante porque es la primera fase final que se juega en Euskadi y poder ser los organizadores de algo así es muy motivador. Aunque también encarna una gran responsabilidad. Detrás de la fiesta que se va a montar el próximo fin de semana está el trabajo de mucha gente y queremos hacer un buen papel para que, independientemente del resultado, esas personas se sientan orgullosas de nosotras.

Manejar las emociones

–¿Se sienten presionadas por el hecho de ser anfitrionas?

–Presión no es la palabra. Por mucho que nos preocupemos de que todo quede bonito y salga perfecto si luego el rival es mejor que nosotras, no se puede hacer nada. Pero si es cierto que motiva mucho saber que hay tanta gente que se ha preocupado por nosotras y las jugadoras quieren devolver ese cariño en forma de trabajo duro. No podemos prometer la victoria, pero sí que nos dejaremos la piel por intentar llegar a la final.

–El Elche, primera piedra de toque.

–Es uno de los rivales, junto con el Bera Bera y el Rocasa, que queríamos evitar. En liga nos tienen tomada la medida, aunque la copa es una competición totalmente diferente e intentaremos darle la vuelta a esos dos partidos que hemos perdido contra ellas en la competición regular.

–¿Cuál será la clave para superar ese primer reto?

–Es un partido de Copa, no tiene nada que ver con uno de liga. Aquí no se pueden enmendar los errores y el que pierda se va a casa. Eso genera un nerviosismo y una presión que son los elementos que van a determinar el partido. El equipo que mejor sepa llevar la carga psicológica que conllevan estos campeonatos será el que se haga con la victoria.

–¿Se plantean algún objetivo concreto en la Copa?

–El objetivo principal es que la gente se sienta orgullosa de nuestro trabajo. A partir de ahí, iremos partido a partido haciendo el mejor papel posible. Si logramos meternos en la final y encima la ganamos, será un plus que pondrá la guinda a esta fiesta.