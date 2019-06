'Campeona de la semana' Saioa Agirre, una gimnasta de auténtico oro La gimnasta vizcaína durante su ejercicios con el aro. / SAKONETA La vizcaína se proclama Campeona de España de Primera logrando el mejor nivel de toda su carrera, triunfo que podría abrirle las puertas de la Selección Nacional Absoluta LAURA GONZÁLEZ Lunes, 24 junio 2019, 22:08

«Asumiendo todo lo que ha pasado». Así se encontraba la vizcaína Saioa Agirre horas después de proclamarse campeona de España de gimnasia artística en Palma de Mallorca. Ya aterrizada, y en casa, la joven de 18 años trataba de asimilar todo lo vivido, de digerir el que hasta ahora ha sido el mayor éxito de toda su carrera. «Estoy muy contenta por todo el trabajo enseñado». Unas actuaciones prácticamente perfectas que la convirtieron en la reina indiscutible de Primera, categoría en la que compite desde 2016.

En infantil y junior ya sabía lo que era subirse a lo alto del podio en esta cita nacional, pero desde que se hizo un hueco entre las 18 mejores gimnastas de España, no pertenecientes a la Selección, se había tenido que conformar con el segundo o el tercer puesto. Algo que cambió este fin de semana. Saioa empezó con el aro, colocándose ya cuarta en la general, deslumbrando poco después con la pelota, consiguiendo una puntuación de 17,950. Una valoración que hasta el momento nadie había obtenido en Primera. Hasta ella misma se sorprendió del resultado. «Lo hice prácticamente perfecto. Nunca había sacado tan buena nota», reconoce.

Con las mazas firmó otra actuación mágica, otorgándole el jurado de nuevo la máxima puntuación. Otra vez la mejor. Para terminar salió con la cinta y aunque no pareció tan fluida, su colchón de puntos no hizo peligrar en ningún momento el título, por delante de la extremeña Raquel Gil y de la tinerfeña Leticia Batista. Subirse a lo más alto era su objetivo, un broche de oro, nunca mejor dicho, a una campaña en la que la getxotarra ha sufrido más de lo previsto. «Ha sido una temporada especialmente difícil en la que empecé bastante regular, por no decir mal. No conseguía sacar los ejercicios tal y como los estaba trabajando y cuando de verdad lo tenía que hacer lo he conseguido. Mi meta era salir de esa dinámica, de ese bucle en el que me había metido, y enseñar en el campeonato más importante todo lo que había trabajado. Eso ha sido lo que más ilusión me ha hecho», asegura.

Una jornada que fue aún más redonda para ella al recibir además el Trofeo Iberdrola a la gimnasta más elegante de todo el campeonato. Esto sí que no se lo esperaba. «Me pilló totalmente de sorpresa. Una vez acabados los ejercicios la clasificación sale en una pantalla y cuando vas a recoger la medalla ya sabes qué es lo que te van a dar, pero esto me lo dijeron en el momento y estoy muy agradecida». Por estos éxitos recientes y sobre todo por todo el tesón y la constancia, EL CORREO ha querido destacarla como 'Campeona de la Semana'.

Saioa Agirre saludando desde lo más alto del podio nacional. / SAKONETA

Una década en el tapiz

Y es que lo conseguido no es más que el fruto del trabajo y de una profunda dedicación al mundo de la gimnasia que Saioa Agirre lleva realizando desde hace justo una década. Con 8 años sus padres le apuntaron a una clase extraescolar, «casi de casualidad», en su Getxo natal. Allí le vieron unas grandes cualidades, y le recomendaron pasar al club Sakoneta, en Leioa. Así lo hizo. «Allí es donde me han trabajado y donde sigo», declara. Un deporte en el que ha ido poco a poco creciendo, convirtiéndose hoy en día en una de las principales referencias a nivel de Euskadi. «En los últimos años he madurado muchísimo, no solo en lo técnico, sobre todo mentalmente. Este ha sido el año que más me he superado a mí misma y eso es un punto muy importante porque la cabeza lo es todo. Creo que es lo que me ha ayudado a conseguir esto», asegura.

Y es que pese a los tropiezos Agirre nunca ha bajado los brazos. Ha confiado en sí misma y en sus cualidades, no dejándose llevar por la frustración de algunos malos resultados. «Aquí la repetición y el trabajo constante es esencial. Yo he seguido en esa línea y me ha llevado por el buen camino». Lo que más le gusta del deporte que ha hecho prácticamente su vida es «la recompensa que me da». «Entreno cuatro o cinco horas durante casi toda la semana e igual sacrifico mucho, pero la recompensa por mínima que sea, después de enseñar todo lo que trabajo, es lo que me llena. También ver orgullosas a mis entrenadoras. Y sé que todos los compañeros que tengo serán amistades para siempre, y las experiencias que he vivido ya me las llevo conmigo. Todo eso vale mucho más que las medallas que he ganado este fin de semana», asegura rotundamente.

Agirre realizando un ejercicio con cinta en una de las competiciones de esta temporada. / SAKONETA

Unos resultados que podrían abrirle la puerta para subir un peldaño más, para alcanzar la categoría Senior honor, aquella solo destinada a las gimnastas que forman parte de la Selección Española absoluta y que compiten internacionalmente. «Las elige la seleccionadora. Supongo que los resultados algo influirán, son señal de que se está trabajando bien, pero en principio es criterio de ella», explica Agirre. '¿Espera que pueda llegar a haber una llamada por su parte?', le cuestiona este periódico. «Ahora mismo hay muchas gimnastas que están siendo controladas, mucho donde elegir y con muy buen nivel. No creo que aspire a eso pero está claro que estoy haciendo las cosas bien y estoy contenta por ello».

Ahora la vizcaína disfruta de unas merecidas vacaciones. Este fin de semana se celebra el Campeonato de España por equipos, en el que ella no participa. Sí lo hará en el de conjuntos, al que acuden grupos formados por cinco chicas pero esta competición tendrá lugar en diciembre. «Ahora a coger fuerzas para empezar fuerte de nuevo».

Universidad y gimnasia

Agirre acaba de terminar el primer curso de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Le gustaría dedicarse a algo relacionado con la investigación y el deporte de alto rendimiento. «Me encantaría formarme para ello, para poder ayudar». De momento tiene claro que pese a los buenos resultados obtenidos en el tapiz, «estudios y deporte están para mí al mismo nivel». «Intento no quitarle horas al entrenamiento, ni al revés. No falto nunca a clase ni tampoco a entrenar. Estudio por las noches. Al final se puede hacer todo si te organizas y haces algo que te gusta».

En el ámbito competitivo aspira a seguir como hasta ahora. «Enseñar mi trabajo es mi principal objetivo». No se quiere marcar metas grandes, y sí irse superando poco a poco como gimnasta. «Que cada año me pongan mis entrenadoras ejercicios más complicados y poder sacarlos adelante. Que cada año el reto sea más grande, y la recompensa por tanto más gratificante».