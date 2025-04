La viral respuesta de Athenea a los que le llaman «Athenea del Caudillo»

A.M. Viernes, 4 de abril 2025, 11:36 Comenta Compartir

Una foto de la pareja de Athenea del Castillo, futbolista del Real Madrid, en Cuelgamuros -antes denominado Valle de los Caídos- provocó que en las redes sociales se la empezase a conocer a la jugadora como «Athenea del Caudillo».

La madridista ha abordado el asunto en una entrevista a la cadena Cope y su respuesta no ha dejado indiferente a nadie: «Leo los comentarios y me dan igual. Me río. Y además juego de extrema derecha... (ríe) Si alguien piensa que me va a doler está muy equivocado».

🤔 ¿Por qué te llaman Athenea del 'Caudillo'?



😠 "Es una falta de respeto, pero la gente que haga lo que le dé la gana"



🙅🏻‍♀️ "Si creen que llamarme así o decir que juego de 'extrema derecha' me va a afectar, están muy equivocados"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/aO7Ehi26vb — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 3, 2025

Athenea del Castillo no esquivó ninguna de las preguntas de Juanma Castaño. El periodista le preguntó si era «muy facha» y, aunque la madridista se lo tomó con humor, sí se mostró contundente en su respuesta: «Para mí es una falta de respeto. Yo no salgo en esa foto y la gente lo ha cogido así... pero para nada...»

La jugadora del Real Madrid aprovechó el momento para reflexionar sobre el odio que se desprende en las redes sociales. «Hay que tener muy poca personalidad para perder el tiempo en alguien que no te hace ni puto caso», afirmó e insistió en que los comentarios le dan igual: «Me importa lo que piensa mi familia y saben lo que hay».