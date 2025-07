Santi Cañizares defiende a Montse Tomé como seleccionadora: «Al último nos lo cargamos siendo campeones del mundo»

Pablo Ariza Jueves, 31 de julio 2025, 13:45 Comenta Compartir

El futuro de Montse Tomé como seleccionadora del combinado nacional femenino está en el aire. Su actual contrato con España termina este 31 de agosto de 2025. Tras haberse proclamado subcampeona de Europa (el equipo cayó en los penaltis contra Inglaterra), la asturiana está en el foco de las críticas por su gestión en la final.

Hay dos bandos diferenciados: los que quieren un cambio y los que apuestan por su continuidad al frente del grupo. Una voz autorizada como el exportero Santi Cañizares ha salido a defenderla públicamente. «No conozco a Montse Tomé como para juzgarla si es una magnífica entrenadora o no lo es. Me sorprende que haya críticas una vez acabado el partido», dijo en Radio Marca.

«¿Qué tienen que hacer los seleccionadores en la selección femenina? Al último nos lo cargamos habiendo sido campeones del mundo, y mira que Vilda no es santo de mi devoción. Montse ha conseguido llegar a la final de la Eurocopa, perder por penaltis... ¿si el penalti entra hay que renovarla seis años y si no entra hay dudas?», afirmó.

Así, recordó que «aquí no solo eso, sino que te has llevado la medalla de plata. No hemos ganado nunca la Eurocopa, así que no creo que sea una obligación ganar cuando históricamente no hemos sido capaces de ganar una Eurocopa».

«Me llama la atención los criterios, no soy capaz de evaluar a Montse Tomé y ponerla en un mejor nivel o un nivel inferior, pero la seleccionadora ha cumplido con bastantes objetivos y ha manejado un grupo con jugadoras muy importantes que empezaron el campeonato de baja. Las ha ido metiendo y han resultado ser muy importantes para poder llegar a la final», finalizó.