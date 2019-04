Copa de fútbol Récord de entradas vendidas a 50 días del inicio del Mundial Una de las sedes del torneo con las distintas zonas de las localidades coloreadas. / FIFA Ya se han despachado más de 720.000 billetes para la gran cita que arrancará el 7 de junio en Francia, agotándose las localidades para el partido inaugural, las semifinales y el decisivo choque del torneo LAURA GONZÁLEZ Jueves, 18 abril 2019, 22:27

La octava edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que arrancará el próximo 7 de junio en Francia, ya tiene un récord que apuntar en su lista. Y es que este jueves, a falta de 50 días para su inicio, ya se habían despachado más de 720.000 entradas, algo que no había sucedido en las siete ocasiones anteriores, lo que no hace más que demostrar que el interés por el fútbol femenino no para de crecer.

De hecho, ya no quedan billetes disponibles ni para el partido inaugural, que medirá a la selección anfitriona con Corea, en el Parque de los Príncipes, ni tampoco para las semifinales y para el choque decisivo que coronará al mejor combinado del planeta el 7 de julio en el estadio de Lyon. Unos tickets que apenas duraron a la venta 48 horas. Poco más estuvieron disponibles las entradas para los siguientes encuentros de la fase de grupos: Países Bajos-Camerún (Valenciennes, el 15 de junio), Nigeria-Francia (Rennes, 17 de junio) y Suecia-Estados Unidos (Le Havre, el 20 de junio).

A medida que se acerca la fecha, la expectación va en aumento tanto en París como en las otras ocho ciudades galas que serán sede de esta competición: Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Niza, Valenciennes, Reims y Rennes. Estas dos últimas organizaron eventos especiales esta semana para celebrar la cuenta atrás de 50 días. «Estamos todos deseando que empiece la Copa del Mundo Femenina de la FIFA y la venta de entradas indica que los aficionados franceses y de otros países también», señaló Erwan Le Prévost, director del Comité Organizador Local.

Entre los 9 y los 84 euros

Los tickets, disponibles en la web oficial de la FIFA, se pusieron a la venta el pasado mes de octubre, arrancando con la fase por paquetes. Toda persona con discapacidad o movilidad reducida puede solicitar entradas de acceso especial aportando los documentos necesarios que justifiquen que cumple las condiciones para ello. Los precios oscilan entre los 9 y los 84 euros, dependiendo de las distintas categorías, que tienen que ver con las zonas en las que están situadas en los distintos estadios, y de las fases de la competición.

Las más caras corresponden a la final, ya agotadas. Un partido que en la anterior edición, celebrada en Canadá en 2015, se llevó Estados Unidos (campeona en tres ocasiones) tras vencer 5-2 a Japón, quedando en tercer lugar Inglaterra. España tan solo participó en ese último Mundial, siendo eliminada a las primeras de cambio.