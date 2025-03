La presidenta de la Liga Femenina plantea incorporar árbitros masculinos: «No ayuda tener árbitras de un nivel de Tercera Federación»

Gabriel Cuesta Lunes, 24 de marzo 2025, 19:13 Comenta Compartir

Polvareda arbitral en la Liga Profesional de Fútbol Femenino levantada a raíz del error del Clásico entre Barça y Madrid. La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez Mesa, ha criticado la norma de la Real Federación Española de Fútbol que promueve que desde 2017 solo dirijan mujeres los encuentros de la máxima categoría femenina. Por ello, puso encima de la mesa que volviesen a dirigir encuentros también hombres para que «no sea una cuestión de género, sino de capacitación». «No ayuda al producto que tengamos árbitras de un nivel de Tercera Federación o de categoría similar», sentenció en una entrevista concedida al Sport.

«La RFEF promovió el arbitraje femenino y creo que es un error promoverlo en la élite. Se debe hacer en la base. Pero no impulsando árbitras que no deberían estar arbitrando en una liga profesional. Nosotros debemos tener un valor como liga y no ayuda al producto que tengamos árbitras de un nivel de Tercera Federación o de categoría similar», lamentaba tras lo sucedido en el polémico encuentro. Cuando reinaba el empate a uno en Montjuic, la colegiada Olatz Rivera decidió anular un gol de la azulgrana Jana en el minuto 81 por un fuera de juego que en realidad no existió.

La árbitra privó a los azulgranas del 2-1 al considerar que la culé Graham venía de posición antirreglamentaria y después bloqueó a la defensa merengue Yasmim. En realidad, la noruega estaba adelantada en el momento del toque previo de la rival, pero no cuando realizó el envío Alexia, que debería haberse tomado como referencia. El cabreo de las barcelonesas fue de aúpa y acabaron cayendo por primera vez ante el Madrid por 1-3.

«Llevamos mucho tiempo»

Para Álvarez Mesa, lo sucedido este fin de semana no es nuevo. «Llevamos mucho tiempo dando voz a la situación arbitral, no es algo del partido de ayer (por el domingo)», lamentaba. Y sentenciaba: «Por impacto, un Barça-Madrid es mucho más visible, pero es la tónica general y no tiene que ver con errores humanos, sino con el nivel del arbitraje en Liga F». Precisamente, este miércoles se reunirán la Federación, el Comité Técnico de Árbitros, LaLiga y Liga F para debatir sobre el sistema actual y tender puentes para acuerdos (habrá más reuniones) de cara al próximo curso.

Las palabras de la presidenta de la patronal del fútbol femenino dejan entrever cuál será su postura en dicho encuentro. «La demanda, aparte de la implementación del VAR, es crear una bolsa de arbitraje con nivel. Que no se una cuestión de género, sino de capacitación». La Real Federación Española de Fútbol estableció en la temporada 2017-18 que fuesen mujeres las que dirigiesen todos los partidos de la Liga F. Una norma aún vigente que ahora es objeto de debate.